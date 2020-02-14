蘇貞昌：侯友宜沒每天戴口罩 感謝地方配合防疫

行政院長蘇貞昌（前左）14日到新北市視察口罩生產機械的組裝情形時指出，感謝所有防疫人員的辛勞，以及六都、地方政府配合中央的防疫作法。中央社記者黃旭昇新北攝 109年2月14日

（中央社記者黃旭昇新北14日電）行政院長蘇貞昌今天指出，感謝所有防疫人員的辛勞以及六都、地方政府配合中央的防疫作法，新北市長侯友宜也沒有每天戴口罩，請民眾多聽醫師的專業說明，正確地使用口罩。

蘇貞昌今天到新北市鶯歌視察口罩生產機械的組裝、測試，接受聯訪時媒體詢問官員的配戴口罩狀況時表示，包括侯友宜等都完全配合中央政策，沒有每天戴口罩，並在各地呼籲大家正確使用口罩，他相信地方首長都會配合。

蘇貞昌指出，因為只有一個政府，都要服務人民。昨天他主持行政院院會時，主動點名高雄市長韓國瑜發言，也一一讓列席的直轄市政府代表發言，地方也都肯定中央的防疫作法，並表示全力配合，他很感謝。

蘇貞昌說，世界各國的口罩價格一片甚至上百元，許多國家甚至已買不到口罩，只有台灣以實名制能買得到口罩，因有全世界最好的健保制度，有買、沒有買、何時購買、購買片數，系統都十分清楚，他感謝台灣業界幫忙加速口罩量能。

蘇貞昌並對提出「你先領，我OK」呼籲而把口罩留給需要的人、以三班制生產口罩人員、支援的國軍、原料供應商、維護機械師傅、不懼勞苦奔波投遞的郵差、發號碼牌維持秩序藥劑師等付出，民眾才能購買口罩，表達感謝。

蘇貞昌表示，隨口罩量能增加，有餘力時會更寬裕調整，盼國人互相體諒、度過難關。最重要是正確地使用口罩，不是整天或無處不戴口罩，應多聽聽醫師等專業人員說明。

蘇貞昌說，當初徵用口罩時，有部分業者沒有涵蓋在範圍內，經濟部已馬上調整，所有業者都應一體運作，希望多一片也好，盼徵用後也要依相關規定運作。（編輯：戴光育）1090214