更多編輯台推薦新聞：
影片／NBA前球星韋德喜迎兒子變性 雙親就是要傾聽
運動

影片／NBA前球星韋德喜迎兒子變性 雙親就是要傾聽

地獄門前走一回 21歲武漢學生談肺炎餘生記
兩岸

地獄門前走一回 21歲武漢學生談肺炎餘生記

製作寄生上流談貧富差距 她來自南韓最富有家族
娛樂

製作寄生上流談貧富差距 她來自南韓最富有家族

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

馬英九批禁陸配子女入境 蘇貞昌：自救才能救人

最新更新：2020/02/14 21:36
對於前總統馬英九批評中央撤回有條件開放陸配子女入境，行政院長蘇貞昌（中）14日到新北市視察口罩生產機械的組裝情形時表示，自救才能救人，救人要量力而為，所以會以救國人優先，絕對沒有任何歧視。中央社記者黃旭昇新北攝　109年2月14日
對於前總統馬英九批評中央撤回有條件開放陸配子女入境，行政院長蘇貞昌（中）14日到新北市視察口罩生產機械的組裝情形時表示，自救才能救人，救人要量力而為，所以會以救國人優先，絕對沒有任何歧視。中央社記者黃旭昇新北攝　109年2月14日

（中央社記者黃旭昇新北14日電）針對前總統馬英九批評中央撤回有條件開放陸配子女入境，行政院長蘇貞昌今天表示，自救才能救人，絕對沒有任何歧視，他也強調，掌握過國家機器的政治人物，不要只講風涼話。

滯留湖北的國人家屬今天赴陸委會遞交陳情書，並提出「台灣人，要回家」訴求，呼籲政府盡快完成協商，讓滯留湖北的家人可以盡快返台。

蘇貞昌今天到新北市鶯歌視察口罩生產機器組裝與測試，針對滯留湖北國人返台事宜，他說，非常關心滯留海外的國人，不管在何處，只要能做到的事，包括千里送藥都希望能送到。

蘇貞昌指出，中央很有誠意與善意接回滯留武漢的國人，但第一架飛機回來後卻有確診病例，與政府期待落差很大，所以還是秉持總統蔡英文宣示，弱勢優先、防疫優先，將持續溝通，希望做到最好。

至於中央流行疫情指揮中心撤回陸委會有條件開放陸配子女入境規定，前總統馬英九說，這與「兒童權利公約施行法」精神背道而馳。

蘇貞昌指出，會窮一切之力把關國人健康，不希望有破口，自救才能救人，救人要量力而為，所以會以救國人優先，絕對沒有任何歧視，「如果要救人，船沉了沒有任何人活，就失去救人本意。」

他也強調，掌握過國家機器的政治人物，不要只講風涼話，當初一直喊管制口罩出口是不應該的那些人，還不就是現在批評口罩沒有讓國人夠用的人。

蘇貞昌表示，應讓國人能夠健康且正確使用口罩，對24小時都在努力生產口罩的人，應多一點體諒，少一點風涼話。

他也提到，會持續關心日本的鑽石公主號郵輪，也尊重日本政府規定。之後將不斷溝通，讓各國知道台灣很嚴謹把關，也沒有社區與群聚感染，讓各國清楚，台灣跟中國不一樣。（編輯：洪學廣）1090214

延伸閱讀
能源政策藍綠開戰 馬英九：講的都是老實話藍委指修法阻馬吳登陸 蘇貞昌：牛頭不對馬嘴

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報