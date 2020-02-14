馬英九批禁陸配子女入境 蘇貞昌：自救才能救人

對於前總統馬英九批評中央撤回有條件開放陸配子女入境，行政院長蘇貞昌（中）14日到新北市視察口罩生產機械的組裝情形時表示，自救才能救人，救人要量力而為，所以會以救國人優先，絕對沒有任何歧視。中央社記者黃旭昇新北攝 109年2月14日

（中央社記者黃旭昇新北14日電）針對前總統馬英九批評中央撤回有條件開放陸配子女入境，行政院長蘇貞昌今天表示，自救才能救人，絕對沒有任何歧視，他也強調，掌握過國家機器的政治人物，不要只講風涼話。

滯留湖北的國人家屬今天赴陸委會遞交陳情書，並提出「台灣人，要回家」訴求，呼籲政府盡快完成協商，讓滯留湖北的家人可以盡快返台。

蘇貞昌今天到新北市鶯歌視察口罩生產機器組裝與測試，針對滯留湖北國人返台事宜，他說，非常關心滯留海外的國人，不管在何處，只要能做到的事，包括千里送藥都希望能送到。

蘇貞昌指出，中央很有誠意與善意接回滯留武漢的國人，但第一架飛機回來後卻有確診病例，與政府期待落差很大，所以還是秉持總統蔡英文宣示，弱勢優先、防疫優先，將持續溝通，希望做到最好。

至於中央流行疫情指揮中心撤回陸委會有條件開放陸配子女入境規定，前總統馬英九說，這與「兒童權利公約施行法」精神背道而馳。

蘇貞昌指出，會窮一切之力把關國人健康，不希望有破口，自救才能救人，救人要量力而為，所以會以救國人優先，絕對沒有任何歧視，「如果要救人，船沉了沒有任何人活，就失去救人本意。」

他也強調，掌握過國家機器的政治人物，不要只講風涼話，當初一直喊管制口罩出口是不應該的那些人，還不就是現在批評口罩沒有讓國人夠用的人。

蘇貞昌表示，應讓國人能夠健康且正確使用口罩，對24小時都在努力生產口罩的人，應多一點體諒，少一點風涼話。

他也提到，會持續關心日本的鑽石公主號郵輪，也尊重日本政府規定。之後將不斷溝通，讓各國知道台灣很嚴謹把關，也沒有社區與群聚感染，讓各國清楚，台灣跟中國不一樣。（編輯：洪學廣）1090214