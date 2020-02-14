江啟臣：讓國民黨成為青年與台灣升級跳板

（中央社記者范正祥台北14日電）參選國民黨主席的立委江啟臣今天在臉書發文「讓國民黨成為青年人與台灣升級的跳板」，他表示，會拚命用制度防杜任何私心，拿出改革成績就是無私的最好證明。

國民黨主席補選將於3月7日投票，候選人郝龍斌上午接受廣播專訪時再次強調，他將會無私無我、專心專職的擔任黨主席，且不會作為下一個政治職務的跳板。

江啟臣晚間在臉書針對黨主席選舉發文指出，國民黨怎麼輸的，輸給自私、輸給不團結、輸給時代、輸給內鬥內行。

他表示，問自己為什麼參選，很簡單也很複雜，因為國民黨非改不可。

江啟臣表示，人心裡想什麼，看到的就會是什麼。

他指出，參選黨主席至今，心裡想的就是如何讓國民黨再起、如何讓國民黨跟上時代、如何建立制度避免人的自私；最重要的是要認真思考「讓國民黨成為青年人的跳板、成為基層的跳板、成為台灣升級的跳板」。

江啟臣表示，補選主席的任期只有一年兩個月，要做的事情真的很多，他若當選就是跟時間賽跑拚命建立制度改變國民黨。

他表示，希望這場主席及常委的選舉能夠回歸到對黨務改革的主軸，大家把方向說清楚，讓黨員做出最適合的選擇。

江啟臣指出，擔任主席，不但不能有私心，更要有未來性。國民黨的問題不光是有沒有私心，是有沒有未來。

江啟臣表示，處理黨務是否無私，是否有其他針對個人發展的考量，應該是外界給予的評價，正如很多黨員也會評價所有的前任黨中央。任何人擔任黨主席，拿出改革成績就是無私的最好證明，唯有勇敢改變，國民黨才有未來。（編輯：林興盟）1090214