武漢肺炎防疫特別條例 柯建銘：最快25日三讀

（中央社記者溫貴香、蘇龍麒、范正祥台北14日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，行政院會20日將通過俗稱武漢肺炎防疫特別條例草案，民進黨團將在21日立法院會增列報告事項逕付二讀，改列25日討論事項第一案，以最快速度25日完成三讀。

立法院長游錫堃下午召集黨團協商，研商立法院第十屆第一會期開議日等相關事宜。各黨團同意定於21日（星期五）舉行第十屆第一會期第一次會議（開議日）。自21日起，每週五及次週二視為一次院會，國是論壇及臨時提案依往例處理。

世界衛生組織（WHO）日前將去年12月31日在中國首度確認的致命冠狀病毒疾病正式命名為COVID-19，並要求各國將此疾病視為「頭號公敵」，「儘量積極地」對抗這項疾病。相關俗稱武漢肺炎防疫特別條例草案與特別預算案編列及立法進度，社會各界高度矚目。

柯建銘在朝野協商會中表示，民進黨團認為21日是最適當的開議日，因為20日行政院院會針對防疫將提出特別條例草案，21日開議日行政院長蘇貞昌到立法院備詢時，立委可以看到行政院版本後有很好依據提出質詢，25日可以來處理特別條例，行政院27日提出特別預算草案。

柯建銘會後接受中央社記者訪問時表示，行政院會20日將通過防疫特別條例草案，當天就送立法院審議，立法院21日開議時，民進黨團將就特別條例草案列入報告事項逕付二讀。

柯建銘進一步說明，這是比照過去嚴重急性呼吸道症候群（SARS）防治及紓困暫行條例的立法模式，因事屬急迫性，民進黨團將法案提出逕付二讀，改列院會討論事項，就實質內容請院長游錫堃主持朝野協商。

因此，他表示，預計21日院會交付協商後，將請游錫堃24日召集朝野協商，在朝野各黨團有共識的情況下，可以排除法案一個月的冷凍期，24日朝野協商順利，預計25日三讀通過，當天下午要不要進行總質詢，朝野再來談，以最快的速度完成立法，行政院會將可以在27日提出特別預算草案，再據此安排蘇貞昌的特別預算報告時程。

除了行政院版本外，國民黨立委陳玉珍今天致函行政院，建請擬定「振興離島經濟紓困方案」，以因應武漢肺炎疫情導致小三通暫停，對金門各行各業造成的衝擊及影響。

民進黨立委何欣純也提出「因應嚴重特殊傳染性肺炎民生紓困暨振興產業特別條例」草案，希望編列上限為新台幣600億元的特別預算，希望減少民眾不便與產業損失，以提升強化國內各項產業未來之能量。（編輯：林興盟）1090214