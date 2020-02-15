江啟臣：國民黨非改不可 否則支持者恐絕望

（中央社記者趙麗妍台中15日電）參選國民黨主席的立委江啟臣今天表示，國民黨必須要改革，不能讓基層支持者感到失望，如果再不改，基層支持者可能會絕望，且改革不只是主席的工作，需要全黨一起來。

江啟臣今天出席惠明盲校愛心捐米活動，有關國民黨改革的方向，他接受媒體訪問作上述表示。

江啟臣指出，總統、立委大選結束後，基層普遍認為國民黨會輸，除外在因素，內部的因素大家認為國民黨要檢討不團結的原因，「國民黨輸在不團結、輸給年輕、輸給內鬥內行」。

江啟臣說，他感覺到國民黨非改不可，不能讓基層支持者感到失望，如果再不改，支持者可能會絕望，很多人會擔心是否有未來，他所提出相關改革計畫，希望將來不論誰擔任主席，改革工作不只是主席的工作，是全黨一起來。

他表示，大家在最短的時間內擬定改革的方向跟計畫，要拿出成績給支持者看，才有機會找回大家對國民黨的信心與支持。

關於兩岸路線，江啟臣指出，中華民國是最大公約數，國民黨確保中華民國主權，台灣人民的利益、權益為最優先，也要確保民主、自由，未來兩岸交流中不會脫離這些原則，也反映出普遍台灣社會主流民意。

此外，武漢肺炎疫情延燒，江啟臣表示，過去幾年兩岸因為關係不好，沒辦法展開對話或相關政府間的互動，武漢撤僑算是提供契機，最重要的是讓台灣鄉親能夠趕快回到台灣，要以人道跟防疫為最大考量，任何政治因素的考量在現階段都是不樂見。

而有關政府撤回陸配子女入境政策，江啟臣指出，希望政府的政策，可在深思熟慮後，把所有配套釐清，再一次性地公布，政策不要反覆，否則可能造成大家無所適從；在疫情發生當下，政府應要安定民心，其中一環就是政策擬定要非常明確、資訊透明。（編輯：謝雅竹）1090215