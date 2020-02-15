綠委自提紓困特別條例草案 振興券防疫假都入法

（中央社記者郭建伸、范正祥台北15日電）武漢肺炎疫情衝擊台灣產業，行政院會20日將通過紓困特別條例草案。民進黨立委何欣純今天公布辦公室草擬的紓困條例，除了明定政府可發行振興經濟補助票券，也將防疫照顧假入法。

何欣純今天和民進黨立委吳思瑤、莊競程舉行記者會，公布「因應嚴重特殊傳染性肺炎民生紓困暨振興產業特別條例」草案，以防疫醫療、民生扶助、中小企業、提振消費等4個原則為優先，共計12條條文，明定施行期間1年6個月，紓困總金額新台幣600億元。

草案明定，國內各醫療機構執行醫療、照護、檢驗、藥事的工作與輔助人員，中央衛生主管機關應予補助或發津貼；國內各機構、學校及團體所屬人員，若執行防疫工作而感染武漢肺炎，導致傷病、身心障礙或死亡，準用災害防救法規定請領各項給付。

草案也明定，若人員執行防疫工作，導致身心障礙或死亡，子女教育費用及撫養親屬的生活津貼，由政府編列預算支應。

草案明定，受肺炎影響的醫療機構、藥局、運輸業、觀光業、農漁業、食品業，政府得予減免各項稅費；若受影響者為中小企業，政府得酌予增加紓困補貼及減免金額。

何欣純所提草案也納入防疫照顧假，明定若勞工、公務員有照顧12歲以下子女需求，得申請防疫照顧假，雇主和行政機關不得拒絕且不得有不利待遇；條例施行後3個月內，政府應針對受肺炎影響的國內產業評估報告，施行期間1年6個月，若屆滿得經立法院同意延長。

何欣純說，她的版本與行政院方案最大不同，在於特別條例施行期間，行政院擬施行1年，她則參考SARS經驗，將施行期間定為1年6個月。

何欣純解釋，訂定1年6個月的原因在於盤點各行各業需求，需要一些時間，且若估算今年特別預算通過時間，以1年6個月算下來，時效約落在明年底，也符合完整的會計年度。

何欣純也提到，餐飲業、小吃、服務業都受到衝擊，她的選區有許多中小企業面臨中國生產鏈「斷鏈」危機，也恐影響台灣及全世界經濟，她盼政府能幫助中小企業度過難關。

此外，由於中國武漢肺炎疫情升溫，小三通自10日起暫停。金門選區的國民黨立委陳玉珍昨天致函行政院，建請擬定「振興離島經濟紓困方案」。

陳玉珍指出，暫時關閉小三通後，相關業者反映遊客大量減少下，營運困難衝擊生計；她近來接獲鄉親陳情，包括金門國家公園處賣店，其他民間業者如旅遊業、計程車業、民宿業、各類伴手禮賣店等，均待政府出面紓困，給予業者補貼及調整體質的方向。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：楊玫寧）1090215