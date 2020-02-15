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資深駐日記者出新書 賴清德：解答台日深厚關係

最新更新：2020/02/15 17:13

（中央社記者溫貴香台北15日電）副總統當選人賴清德今天出席資深駐日記者張茂森「採訪者之眼」新書發表會，他說，台日關係如此友好、民間感情如此深，未來如何進一步深化，新書都提供了答案。

曾任中國時報、台灣日報、自由時報、現任民視駐日特派員張茂森，以40年的駐日新聞採訪工作，撰寫「採訪者之眼」，由前衛出版社出版，新書發表會今天在台大校友會館舉行，賴清德、前駐日代表馮寄台都出席與會。

張茂森的駐日記者生涯歷經昭和、平成、令和時代，台灣12任駐日代表。賴清德致詞表示，不論民意代表、政府官員到日本後，都認識張茂森，透過張茂森的報導，讓台灣民眾進一步了解民代或官員到日本訪問所做的工作。

賴清德說，若要了解台日關係如此密切與友好，以及未來如何進一步深化關係，這本書可以提供答案，是近幾年來記錄台日關係最重要的一本書。

前永興航空總經理、日本食品進口商「第一名店」董事長王義郎出席新書發表會，提及希望賴清德就任副總統之前能夠訪問日本，針對武漢肺炎疫情防疫經驗，以及台灣禁止進口日本福島等5縣食品等議題，交換意見。

不過，針對是否可能訪日、以及日前的訪美之行，賴清德都相當低調，並未回應。（編輯：林興盟）1090215

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