郝龍斌：主席不圖個人未來 才能擺脫舊包袱

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨主席候選人郝龍斌今天表示，很多人不看好國民黨改革，因為包袱太沈重，但他在黨內沒有派系，不用考慮派系利益，更不會護己排他，主席不圖個人未來，才能擺脫舊包袱，沒有包袱，才能大膽向前走。

國民黨主席選舉3月7日舉行，由前副主席郝龍斌對戰青壯派立委江啟臣。

郝龍斌下午在臉書談「無私和包袱」，他說，要革新，先革心。很多人不看好國民黨的改革，因為國民黨的包袱太沉重，包括黨內老舊宮廷文化、守舊保守勢力的反改革、親共買辦的負面標籤、錯綜複雜的地方派系利益，以及掌權者個人私心。

他表示，因為自己在黨內沒有派系，也不屬於任何派系，所以不用考慮自己派系利益，更不會為了護己就排他。黨主席最重要的工作就是要一視同仁，用人唯才，凝聚黨內最大力量，勇敢改革向前。

郝龍斌承諾，專職專心做好黨主席，不把黨主席當作政治跳板，尋求其他政治上職務；只有無私，才能擺脫包袱和顧慮，才能堅定改革，不怕得罪人，更不怕碰觸敏感的既得利益問題。

他強調，無私是黨主席最基本的態度，黨主席的態度，會決定未來的作法和選擇的道路，不圖個人未來，才能擺脫包袱，擺脫舊包袱，才有新未來。（編輯：郭無患）1090215