傅崐萁恢復黨籍案 金溥聰：錯誤決定將付出代價

（中央社記者劉冠廷台北17日電）立委傅崐萁恢復國民黨籍案，話題持續延燒，前國安會秘書長金溥聰今天說，現在的黨中央屬看守性質，這樣強渡關山不免讓人質疑。金溥聰說，國民黨做出倉促以及錯誤的決定，這在將來會付出代價。

國民黨中常會日前通過立委傅崐萁恢復黨籍案，但後續程序待完備。知情人士指出，代理主席林榮德近日要中央考紀會18日開會，幫傅重回國民黨。但由主席指定考紀會開會時間的作法史無前例，引發黨內批評此舉罔顧程序正義、因人設事。

國民黨籍台北市議員徐巧芯今天與多位年輕人一同召開記者會，反對這樁恢復黨籍案，呼籲懸崖勒馬，徐巧芯表示，看守代理主席跟目前的中常會欠缺正當性，如果要通過恢復黨籍案，應該留給3月7日選出的新主席決定。

已鮮少在媒體前露面的金溥聰，今天也到場聲援這群年輕人，他表示，新任主席在很快的時間內就會選出，為何現在要如此倉促的做出一個引起社會重大爭議的恢復黨籍案；在沒有任何正當性之下，為何要急著強渡關山，這點不得不去質疑背後的原因，更何況今天的當事人，是從政以來，充滿負面爭議的政治人物。

金溥聰說，國民黨做出倉促以及錯誤的決定，這在將來會付出代價，因此他非常支持年輕朋友勇敢的站出來；國民黨一直說在敗選後要爭取年輕人的支持，可是這樣的事，如果黨中央罔顧年輕人的聲音、一意孤行，如何找回年輕人的支持。

金溥聰也說，支持者都期待有新的改革，國民黨中央千萬不可短視近利，貪圖一時，讓充滿傷害黨、傷害社會觀感的事情發生，兩位黨主席候選人都強調要爭取年輕人支持，也希望能在這件事情上，能夠站出來表態。

金溥聰指出，雖然不是每一個國民黨人都如此，但黨內確存在著外界所批評的政治買辦文化、和稀泥的文化，而和稀泥的文化，最大的特點就是不就事論事，說一套作一套、論資排輩套交情。

面對國民黨在這次大選的失敗，金溥聰則表示，國民黨應該要深入面對敗選原因，而喊改革並不是推翻過去的一切，是要選擇性的改革，什麼該改、什麼不該改；現在還沒開始改革，就出現這樣反改革的事件，當然要站出來講話。

此外，由於徐巧芯身為國民黨主席候選人郝龍斌團隊的發言人，郝龍斌在此次事件是贊成傅崐萁回到國民黨，與徐巧芯立場相左，對此，徐巧芯說，她在2月6日時就對此議題發表意見，那是在擔任發言人之前的事。

徐巧芯說，她與郝龍斌在這件事的看法並不相同，但郝龍斌認為國民黨不是一言堂，這些事在尚未做出決定前，每個人都可以保有自己的看法，感謝郝龍斌可以讓她表達自己意見的機會，她是民意代表，有自己的態度也是很正常的事。（編輯：紀淑芳）1090217