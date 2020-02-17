郝龍斌：沒有核心價值 黨的扁平化數位化都是空話

（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨主席候選人郝龍斌今天說，黨主席的基本素養，就是無私、堅守黨的核心價值。無核心價值，所有黨的扁平化、數位化、虛擬化，都是空話。

國民黨主席補選將於3月7日舉行，候選人之一的國民黨立委江啟臣提出未來黨的5大改革方向，包括組織扁平化、宣傳網路化、服務數位化、經營在地化、視野國際化。

郝龍斌今天上午透過臉書表示，國民黨主席要有無私的胸懷，把自己當作泥土，讓同志從背上踩過，踩成一條康莊大道。

郝龍斌以美國民主黨的初選參選人拜登（Joe Biden）與桑德斯（Bernie Sanders）為例，指兩人都年近78歲，沒有人否定他們的未來；國內的行政院長蘇貞昌與立法院長游錫堃也都超過70歲，也沒有人懷疑他們的未來，他認為，未來不應侷限在時間座標，更不應限制年齡狀態。決定未來的因素不是年齡，而是能力、心態與經驗。因此，未來就是現在。只有現在強大，才有未來。

郝龍斌說，未來他擔任黨主席的使命之一，就是以無私的精神，幫助黨內同志更上層樓，讓更多同志成長、成功；越多同志成功，國民黨就愈有能量重返執政。

郝龍斌說，國民黨是有歷史的政黨，不珍惜歷史的人，不會對黨有感情，也不會在乎黨的過去、現在與未來。「對黨無感的人，要怎麼愛這個黨、要怎麼領導這個黨」？黨主席的基本素養，就是無私、堅守黨的核心價值。沒有核心價值，所有黨的扁平化、數位化、虛擬化，都是官話、空話。

郝龍斌指出，沒有核心價值的黨，就像「愛拚才會贏」的歌詞的一樣，「無魂有體，親像稻草人」。核心價值，才能讓國民黨有別於其他政黨；至於數位工具，連民進黨、民眾黨、時代力量也都在用，分不出國民黨和其他政黨的有甚麼不一樣。心態改變，黨才會有新的動力與未來。黨要革新要先革心，就是這個道理。

郝龍斌表示，國民黨的未來，需要老、中、青的「全齡化」支持，不能畫地自限，排除特定的年齡層，這是常識。國民黨的現在，需要一位有能力、有歷練的黨主席，用無私的精神來強大國民黨，這是共識。

他強調，現在的國民黨要打勝仗，需要一位有能力、有經驗的黨主席。（編輯：林孟汝）1090217