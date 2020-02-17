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首頁 / 政治

高嘉瑜：口罩實名制應適度調整 進口免關稅

最新更新：2020/02/17 18:41

（中央社記者陳俊華台北17日電）武漢肺炎疫情延燒，口罩購買採實名制。民進黨立委高嘉瑜今天說，排隊買口罩增加群聚感染風險，對上班族來說更是一罩難買，應適度調整；她也建議，口罩進口自用一律免稅，以減輕國內口罩荒。

因應武漢肺炎疫情，2月6日起購買口罩採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每人7天內限購2片，一片5元；2月16日起購買據點增加303家衛生所，購買規定如同現行方式，依身分證字號最末碼分單、雙號分流。

高嘉瑜下午在臉書發文指出，疫情延燒的同時，口罩的需求跟恐慌會更嚴重，2月6日實施實名制購買口罩至今，除了增加產量，對於實名制的排隊現狀也應該適度調整。

她表示，排隊買口罩，不僅增加群聚感染風險，對上班族來講更是一罩難買，「現行制度幾乎完全排除上班族」；另外，應建立線上及實體捐贈口罩窗口，給有意捐贈口罩、想要留給有需要而不領口罩的人。

高嘉瑜指出，目前口罩進口仍加徵7.5%關稅及5%營業稅，只有新台幣2000元內免稅；她建議，在武漢肺炎期間，口罩進口自用一律免稅，以減輕當前國內口罩荒。（編輯：郭萍英）1090217

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