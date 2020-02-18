防疫當前立院21日開議 鄭運鵬：蘇貞昌可穩定軍心

（中央社記者王揚宇台北18日電）立法院將於21日開議，行政院長蘇貞昌將進行施政報告。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天受訪說，立法院開議後，相信蘇貞昌帶領執政團隊進行總質詢，可穩定軍心。

鄭運鵬也說，為讓官員專心防疫，20日的民進黨團會議，他會建議黨團成員在總質詢時，盡量節省時間，將質詢時間從30分鐘減為15分鐘，讓執政團隊可以專心防疫，不要讓他們從早坐到晚，「但我們不會去要求別人」。

鄭運鵬今天接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪，由於武漢肺炎疫情持續蔓延，周玉蔻提到，立法院將於21日開議，從疫情防治、政治攻防，將有很多的變化。

對於開議後的總質詢，鄭運鵬認為，大家就事論事就好，而在野黨要避免陷入不專業及民粹的陷阱，甚至講太多也可能會製造恐慌。

訪問過程中，周玉蔻問鄭運鵬，由於台灣民眾黨的黨主席柯文哲是醫生，如何評估民眾黨的質詢。鄭運鵬認為，這不是台北市長柯文哲自己詢答，這次總質詢，說不定是民眾黨立委蔡壁如取代柯文哲的位置，因為蔡壁如有她的專業，而民眾黨立法院黨團總召賴香伶則是關注勞工議題。

周玉蔻也問到口罩之亂問題，鄭運鵬認為，口罩全面性缺乏與民眾恐慌性採購有關；他也提到，2周前有許多選民與網友來拜託要口罩，有謠言說立委發2000個口罩，但他連一個都沒有，而且「蔡英文及蘇貞昌都沒有戴口罩，我們也被要求要做示範。」（編輯：林孟汝）1090218