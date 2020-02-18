總統：台灣參與WHO 可確保全球有效掌控疫情

（中央社記者溫貴香台北18日電）總統蔡英文今天接見友邦駐紐約聯合國常任代表訪問團時，感謝友邦總是在最重要的場合持續為台灣發聲，讓全世界聽到台灣的聲音。總統強調，支持台灣參與WHO可以確保全球更有效、更快速的掌控疫情，盼繼續幫忙台灣發聲。

總統蔡英文上午接見友邦駐紐約聯合國常任代表訪問團成員致詞時表示，去年7月過境紐約，曾與貝里斯駐聯合國常任代表楊恩（Lois Michele Young）大使、海地共和國駐聯合國常任代表聖伊萊（Patrick Saint-Hilaire）大使在辦事處酒會上見面，很高興在總統府再一次的會面，非常歡迎大家來到台灣。

蔡總統特別感謝楊恩大使在聯合國奔走努力，集結所有的友邦共同為台灣發聲，瓜地馬拉駐聯合國常任代表林路易（Luis Antonio Lam Padilla）大使與聖伊萊大使是第一次來到台灣，透過這次的拜訪，一定會對台灣有更多的了解。

總統提到台灣落實互惠互助、踏實外交的精神和友邦進行很多合作計畫，貝里斯的台灣街讓人印象非常深刻；與瓜地馬拉在農技團方面的交流也非常突出，她去年在海地親自主持台灣商品展的開幕，很高興看到台灣各方面的產品可以在海地做廣泛的運用。

蔡總統說：「友邦一直是協助台灣通往世界最關鍵、而且最重要的通道，這幾年來，中國不斷的用各種方式來打壓台灣的國際空間，我們要感謝我們的友邦，總是在最重要的場合持續為台灣發聲，讓全世界聽到台灣的聲音。」

總統表示，去年第74屆聯合國大會總辯論，感謝瓜地馬拉、貝里斯及海地的代表都挺身而出、仗義執言，她代表全體的台灣人民致上最深的感謝。

她進一步說，目前台灣和全世界一樣，共同面臨新型冠狀病毒的威脅，世界衛生組織卻因為政治的因素，把台灣排除在外。

總統強調，政治因素不應該凌駕健康的權利，防疫是全球性的事務，更不應該讓全球的防疫網絡出現破口，台灣就在這次疫情威脅的最前線，不該被排除在外，台灣除了有先進的、完善的醫療體系之外，從抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）時期就累積了豐富的專業跟經驗。

總統表示，今天早上首批從中國武漢搭機返台的台灣人已經順利結束隔離的狀態，而且可以回家，值得欣慰的是，他們的健康狀況都良好，後續會繼續給他們關心，鼓勵他們持續做好自主的健康管理。

總統強調，防疫視同作戰，需要政府跟人民同心協力，非常感謝他們全力的配合，一起守住了這個關卡，這樣的台灣經驗是值得和世界來分享。

蔡總統說，支持台灣參與WHO（世界衛生組織）可以確保全球更有效、更快速的掌控疫情，台灣會繼續努力，也希望友邦夥伴繼續幫忙台灣發聲，給予支持。（編輯：謝佳珍）1090218