鑽石公主包機接回台人 外交部：對日持續交涉中

（中央社記者陳韻聿台北18日電）爆發武漢肺炎疫情的郵輪鑽石公主號上有台籍船客，政府研議以包機接國人回台，已向日方提飛航申請。外交部今天表示，持續與日方積極交涉，尚有許多技術細節需確認，將擇適當時機對外說明。

鑽石公主號目前停泊在日本橫濱港檢疫。日本厚生勞動省公布的最新數據顯示，船上迄今已有454個確診病例。據了解，鑽石公主號台籍船客與船員總計超過20人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日表示，已向日方洽談接回台人，研議以包機接回台；陳時中昨天指出，已向日方提飛航申請。

媒體今天報導，包機預定明天傍晚抵達東京，駐日代表處人員預定當天一早至橫濱港協助處理台籍乘客離船手續。

外交部發言人歐江安今天上午在例行記者會未直接回覆媒體有關包機接人的提問，僅表示為充分掌握、轉達台籍船客需求，並提供必要協助，駐日代表處同仁已加入船客Line群組。

歐江安指出，駐處也就包機等事宜持續與日方積極交涉，由於尚有許多技術細節待確認，基於雙邊互信及外交慣例，外交部將待台日雙方皆認為適當的時機再對外說明。

歐江安重申，在疫情防控方面，中央流行疫情指揮中心是全國唯一決策及統籌單位，外交部將全力配合並尊重指揮中心的專業判斷和指揮。此外，外交部也將尊重日方衛生相關部門的檢疫和認定程序。（編輯：郭無患）1090218