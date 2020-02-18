黨產會：釐清黨產議題對國民黨改造有助益

不當黨產處理委員會18日分別針對已被國民黨移轉他人的「崇聖、厚生、原國民黨文工會」座落的土地召開追徵案聽證會，國民黨未派員出席。黨產會發言人施錦芳（右）表示，黨產會跟國民黨絕非對立，希望藉由聽證會釐清真相，對國民黨的黨務改造也有實質助益。中央社記者張新偉攝 109年2月18日

（中央社記者游凱翔台北18日電）黨產會今天針對已被國民黨移轉他人的「崇聖大樓、厚生大樓、原國民黨文工會」座落土地追徵案召開聽證會，但國民黨未派員出席；黨產會對此表示，與國民黨絕非對立，藉由聽證會釐清真相，對於國民黨的黨務改造，也有實質助益。

不當黨產處理委員會上午、下午分別針對已被國民黨移轉他人的「崇聖大樓、厚生大樓、原國民黨文工會」座落的土地召開追徵案聽證會，釐清是否為不當取得財產，及是否應向國民黨追徵約新台幣20億元（崇聖大樓土地價額約15億4864萬元、厚生大樓約1億1119萬元、原國民黨文工會約3億4682萬元）。

黨產會的調查報告指出，位在台北市忠孝西路一段的崇聖大樓，最早所有權人為台北市政府，而國民黨在西元1961年借用土地及建物，隔年卻在沒有告知北市府情況下，將地上物拆除改建大樓，成為國民黨的台北市黨部。

原國民黨文工會土地部分，也同樣曾是北市府財產，最後同樣被國民黨先占用、後拆除；至於屬台電財產的厚生大樓，依法不能逕自出售給國民黨，但國民黨卻以執政之便購得土地。黨產會質疑，國民黨台北市黨部並非公務機關，為何能夠借用公有土地，而台北市政府也未曾追究「先占再借」的行為。

不過，國民黨並未派員出席這三案的聽證會，黨產會發言人施錦芳表示，國民黨申請希望聽證會延期，經黨產會委員上午開會討論後，認為延期並沒有正當理由，因此駁回申請；而國民黨行政管理委員會副主委李福軒則在場外受訪表示，這是未見盡頭的追殺，且黨產會對已不屬於國民黨的財產進行懲罰性的「追徵」。

施錦芳會後受訪表示，對於國民黨的人員今天已到場、但未入席聽證會感到遺憾，但以黨產會立場，調查工作仍會持續進行，因為黨產會除了追徵、處分、回收的工作之外，對於真相的揭露也很重要。

施錦芳也說，透過這樣的揭露，希望能給未來任何的執政黨，在民主憲政體制下，不應藉由黨國不分的情形，來掠奪國家財產，雖然對於這三案國民黨已提出書面報告，但仍樂見能對於爭點多做說明，而黨產會也已向台北市財政局調閱國民黨對於這三案所需的卷宗，希望國民黨前往閱卷。

施錦芳認為，黨產會跟國民黨絕非對立，希望藉由釐清真相，讓國民黨、國民黨的支持者在黨產議題有更多了解，對於國民黨的黨務改造也有實質助益。

至於李福軒今天所提到黨產會的追徵行為是「懲罰」。施錦芳認為，舉辦聽證會只是程序的一環，若確定有不當財產，追徵確實是一個手段。（編輯：林興盟）1090218