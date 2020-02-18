試委提名今啟動 總統：盼超越學門學科代表思考

（中央社記者溫貴香台北18日電）總統蔡英文今天出席考試委員提名審薦小組第一次會議致詞表示，在選擇未來的考試委員時，希望能夠超越過去學門學科代表的思考，找出真正對國家人才培育制度有前瞻想法的人。

總統蔡英文下午出席「第13屆考試委員提名審薦小組第一次會議」致詞並頒發聘書給所有委員；隨後由身兼審薦小組召集人、副總統陳建仁主持第一次會議。

總統致詞表示，8月底第12屆考試委員的任期即將屆滿。所以，依據憲法增修條文以及剛修正完的考試院組織法規定，5月底前提名新一屆的考試委員，咨請立法院行使同意權。

她說，考試委員的職責，包括為國家公平舉才、健全文官體制運作、提升文官專業能力素養等，可以說政府的競爭力需要仰賴文官，而文官的競爭力，很大一部分要仰賴考試委員把關。

總統表示，如何在新的時空背景下，讓考試院順利換屆、發揮職權功能，也確保院際之間的順暢合作，這些都將是關鍵的課題。

總統特別指出，考試院組織法去年經立法院修正後，新一屆的考試委員，雖然人數、任期有所調整，但憲法所賦予的職權，並沒有變動，仍然需要大家推薦適當的候選人，也因此在選擇未來的考試委員時，她希望能夠超越過去學門學科代表的思考，找出真正對國家人才培育制度有前瞻想法的人。

她進一步說，考試院是政府的人力資源部門，所以考試委員應該要有國際觀和前瞻性，理解國家未來10年、20年的人才需求；也願意支持政府人事制度的改革與精進，尤其是退撫制度的永續性、人事制度的彈性化、考試選才的多元性、在職培訓的前瞻性。

總統期許審薦委員在選才時，能跳脫過去的框架，找到最適合扮演這個角色的人，透過公正客觀的審薦作業，找出最合適的考試委員人選，也期盼所提名的人選，將來可以順利獲得立法院同意。（編輯：蘇龍麒）1090218