人頭黨員問題 江啟臣承諾若當選主席將檢討

（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨主席補選正火熱進行，但有關人頭黨員的議題卻再度浮現，主席候選人江啟臣今天說，若當選黨主席，會檢討目前黨費繳交方式等問題，以及引進更好的技術來管理黨員人數與黨費。

媒體報導，國民黨主席補選將於3月7日投票，據了解，在主席登記截止後至今，黨員數竟又異常暴增2萬人左右，呈現一天約有多達2000人補繳黨費成為有效黨員的速度成長，背後是否隱藏「人頭黨員」問題，引發議論。

江啟臣今天在接受媒體訪問時表示，每次黨內選舉，人頭黨員都會被拿出來討論，最近因為黨員人數快速增加，又引發外界議論、懷疑，在一般的選舉上，公告後有多少人具備選舉權，這是固定的，不會發生選舉前還一邊繳費、一邊增加選舉人數，這有違公平性。

江啟臣指出，他若當黨主席，會檢討目前黨費繳交方式、黨權行使的合理時間點等問題，以及國民黨在黨籍的管理，也很不清楚，未來如何釐清黨員人數、黨費，在網路、數位化時代下，應該引進更好的技術來管理。

此外，因武漢肺炎疫情蔓延，另一位主席候選人郝龍斌今天呼籲，當政府宣布國內疫情進入大規模社區感染，中央防疫升級，這就代表疫情已升級到國安層級，國民黨應該立即暫緩黨主席補選，投入全民防疫作戰，直到政府解除社區感染，再行恢復補選事宜。

對此，江啟臣則是說，他曾呼籲黨中央，要隨時注意疫情變化，一切以防疫優先，疫情變化不是任何人說了算，有政府規定、專業意見。

江啟臣指出，黨中央必須隨時注意疫情變化，一切依照政府規定、參採中央意見決定，他作為候選人，一切依照黨中央規定來辦理，他也主張防疫優先，如果黨中央決定暫緩，他就遵守。（編輯：林興盟）1090218