台中烏日區前竹區段徵收案 時力立委籲環評

（中央社記者王揚宇台北19日電）針對台中市烏日區前竹地區區段徵收案，時代力量立委陳椒華與自救會成員今天呼籲，請台中市政府、水利署、環保署針對本案進行環評，在環評結論出來前，停止本案開發行為。

陳椒華與反對烏日區前竹區段徵收自救會今天在立法院召開記者會，並發布新聞稿表示，台中市烏日區前竹地區區段徵收案牽涉旱溪截彎取直、後續填方開發未經過環境影響評估，遭監察院糾正。

陳椒華表示，根據她多年在環保領域、多次參與環評的經驗，開發單位進行開發時，常常會刻意切割規模以規避環評，本次遭監察院糾正的烏日前竹區段徵收就是其中一個案例。

陳椒華接著說，依據「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第14條，針對防洪排水、兼具灌溉工程之防洪排水等工程，倘若同一排水路長度10公里或累積長度20公里以上，需要進行環評，而本開發案治理長度則為9.23公里，剛好規避了環評。

此外，本案並不是單純的河川截彎取直，取直之後的河道會納入都市計畫範圍，原本只是防洪考量的截彎取直計畫，行水區填土造地規劃成建築用地之後，很可能衍生出土壤液化等問題，因此應該要重新進行環評。

自救會認為，台中市政府雖然打著社會住宅名義來進行區段徵收，但是實際上烏日高鐵段徵收200公頃土地使用率才40%，用社會住宅名義來徵收前竹區段，完全沒有正當性。

自救會希望除了進行環評之外，市政府可以從善如流，撤銷區段徵收開發方式，重新規劃本案。（編輯：楊玫寧）1090219