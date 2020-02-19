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郝龍斌挺國共論壇續辦 江啟臣：不為辦而辦

最新更新：2020/02/19 17:35

（中央社記者余祥台北19日電）國民黨2020選戰大敗，黨內呼籲檢討兩岸論述，至於國共論壇是否要續辦，國民黨主席候選人郝龍斌今天說，只要有助於兩岸交流就應續辦，另位候選人江啟臣認為，應取決於是否有實質意義，不是為辦而辦。

國民黨主席選舉將在3月7日進行，由前副主席郝龍斌對戰青壯派立委江啟臣。針對是否要檢討兩岸論述，郝龍斌日前表示，在捍衛中華民國、反對台獨的核心價值下，黨內可以討論並凝聚共識；江啟臣則主張，九二共識可以調整，是一個工具性的論述，而台灣的底線與堅持是民主自由。

中國國民黨和中國共產黨聯合主辦的「兩岸經貿文化論壇」被俗稱為「國共論壇」，不過，在前國民黨主席吳敦義任內國共論壇皆未辦，未來是否要續辦國共論壇，郝龍斌今天表示，在對等尊嚴的前提下，只要有助兩岸交流，國共論壇當然要辦下去。

江啟臣認為，國共論壇是否續辦應取決於論壇是否有實質意義，以現在這個時間點為例，國共論壇的舉辦是否有助於台灣參與世界衛生組織（WHO）或國際民航組織（ICAO），讓疫情資訊更加透明化，防疫不致產生漏洞等，而不是為了辦而辦。（編輯：郭萍英）1090219

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