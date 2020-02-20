列義大利豬瘟疫區有科學證據 反之義停航台灣則無

（中央社記者陳韻聿台北20日電）防檢局昨晚公告，列義大利為非洲豬瘟疫區國家名單，外界揣測，此舉是報復義方將台灣列為武漢肺炎疫區，中斷與台直航班機。外交部表示，台灣決策立基於科學證據，義方的中斷班機則不是。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上答覆媒體記者提問時說，台灣政府基於維護國人健康和科學證據，決定禁止義大利豬肉入境，這個決定和義方中斷與台灣定期直飛航班無關。

歐江安強調，無論是豬肉進口，或是雙邊飛航問題，都需要立基於科學證據和論據處理，這是台灣政府的一貫原則。

她指出，義國政府受世界衛生組織（WHO）誤導，視台灣為中國疫區的一部分，並非基於科學證據，台灣將持續對義方表達嚴正關切和失望。

歐江安再次呼籲義方透過科學論據和數據調整停飛措施，雙邊專家可透過對話釐清相關事實，台灣方面將持續要求義方盡速恢復與台直飛航班。

她重申，台灣是台灣，中華人民共和國是中華人民共和國，該國未曾一日統治台灣，台灣也絕不是該國一部分，台灣與中國民眾的衛生健康或飛航管理，分別由獨立而互不隸屬的機構所管轄，WHO的錯誤資訊已引起國際混淆，台灣將持續透過多重管道表達抗議並進行交涉，直到WHO更正為止。

行政院農委會動植物防疫檢疫局昨晚表示，薩丁尼亞島非洲豬瘟疫情升高，因此將義大利自非疫區國家名單除名；20日凌晨零時起，旅客違規攜帶豬肉產品未申報遭查獲，第一次裁處新台幣20萬元，第二次以上就裁處100萬元。

義大利元月下旬決定中斷與台灣直航班機，實施期間為2月2日至4月28日。（編輯：郭無患）1090220