蘇貞昌：配合隔離酌以補貼 不配合將嚴查法辦

（中央社記者陳俊華台北20日電）行政院長蘇貞昌今天說，因應武漢肺炎有種種必要隔離措施，希望疫情不要傳染擴散，若配合政府措施因而受影響的，將會酌以補貼，但若不配合者，不但會嚴查、法辦，也不給予補助。

行政院會今天通過因應武漢肺炎的特別條例草案，定名為「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，授權編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，後續送立法院審議。

立法院明天將開議，民進黨立法院黨團中午舉行黨團大會，蘇貞昌也到黨團大會致意，爭取黨團成員支持特別條例草案、特別預算。

蘇貞昌會前受訪時表示，世界情勢變化快速，像是去年中美貿易戰，台灣因為已經改善投資環境，政府因勢利導，連聯合國報告都說台灣反而在危機中賺最多。今年武漢肺炎也看到台灣再次受到衝擊，政府一定會協助受衝擊產業、台商，盼能藉這機會走出困境，更藉此改變體質，讓整個產業更升級，讓危機變成轉機。

媒體詢問，SARS期間民眾若遭居家隔離，政府有補助500元讓生活不至於斷炊，但經過十幾年物價飛漲，是否隨之調整？蘇貞昌說，這次疫情希望不要有傳染、擴散，有種種必要的隔離措施，很多企業、個人、中央、地方都配合做到滴水不漏。

蘇貞昌說，若有配合因此受影響的，都會酌以補貼，但相關細節、具體內容要等條例通過後、特別預算審議通過後，自然向各界報告；若不配合的，不但會嚴查、而且會法辦，就不給予補助。

另外，國民黨立委吳斯懷提出的書面質詢內容指出，「蔡英文說她已經把戰爭準備好了，中共發動戰爭的代價將非常昂貴，問題是台灣面對戰爭的代價，是不是非常便宜？」、「本席嚴肅質疑蔡政府『我們真的準備好了嗎？』特向行政院提出質詢。」

蘇貞昌說，當此疫情緊急、嚴峻時刻，看到整個政府、人民同心協力，一致對抗武漢肺炎，都希望國家、人民能走過困境，真的不願意看到還有人在這時候講這種令全民憤怒的話，「是相當不妥當的，也對疫情沒有幫助」。（編輯：蘇志宗）1090220