田中光投書：中國須停止在全球健康事務操弄政治

（中央社記者康世人新德里20日專電）印度主流媒體印度快報今天刊登駐印度代表田中光的投書，呼籲中國必須停止在全球健康事務中操弄政治，是時候把台灣納入全球遏制武漢肺炎的努力之中了。

印度快報（Indian Express）刊登田中光題為「造福全球的力量－一個民主的台灣有利於國際社會」的文章，談到儘管受到中國的恫嚇、虛假訊息和干預，總統蔡英文仍以創紀錄的817萬票連任。

田中光指出，蔡總統的勝利被視為是對中國的打擊，也代表台灣人民完全拒絕中國提出的「一國兩制」模式；這次順利而成功的選舉，不僅證明台灣擁有充滿活力的民主，也體現台灣的主權與獨立。

文章引述美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在祝賀的聲明說，台灣再次展現強大的民主制度，而成為亞太區域的典範及造福世界的力量。

這篇文章強調，中華民國（台灣）1912年成立以來一直是主權獨立的國家，經歷內戰，和中華人民共和國1949年建立後，雙方有各自的政府和獨立的憲法，台灣的政府行使主權，並與友好國家建立外交關係；很明顯的，台灣從來沒有一天被中華人民共和國統治過，中國聲稱台灣事務是「內政的一部分」，是捏造、虛假的訊息。

田中光表示，在過去70年中，台灣經歷無數挑戰和挫折，特別是來自中國的持續威脅下，已成為進步民主的國家，且在台灣人民堅定不移的共同努力下，實現了經濟奇蹟與和平民主化。

田中光指出，台灣人民特別珍惜自由、民主的價值觀與生活方式，並對香港人民保護自由與民主生活方式的運動表示支持；但不幸的是香港政府拒絕了人民的要求，對人民採取殘酷而暴力的行動，中國領導人對此視而不見，證明了「一國兩制」模式的完全失敗，也證明台灣人民拒絕「一國兩制」的正確性。

文章說，崛起的中國正利用自己的力量和任何可能的手段，在過去70年，從未停止打壓台灣的國際空間發展，且從蔡總統2016年5月就職以來就不斷在國際上和台灣內部施加壓力，還利用軍機、軍艦繞台恐嚇台灣人民；但選舉結果證明，中國好戰的行為只能吞下苦果，讓兩岸人民更加分離。

田中光強調，中國以「一個中國」原則讓台灣遭世界衛生組織（WHO）排拒在外，特別是在武漢肺炎疫情爆發的敏感時期。這不僅對台灣2300萬人，更對全球數十億人口構成明顯的威脅，中國必須停止在全球健康事務中操弄政治，是時候把台灣納入全球遏制武漢肺炎疫情的努力之中了。（編輯：陳永昌）1090220