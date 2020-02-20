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武漢肺炎紓困加碼製造業 總規模達200億元

最新更新：2020/02/20 15:44

（中央社記者顧荃、游凱翔台北20日電）武漢肺炎影響產業，經濟部次長王美花今天說，對製造業紓困加碼新台幣34.7億元經費，加上上週提出約166億元對內需型產業的紓困措施，合計產業紓困達到約200億元規模。

經濟部上午在行政院會報告「製造業紓困及輔導轉型措施」，王美花出席院會後記者會時表示，上週針對內需型產業提出的中小企業利息補貼與「防疫千億保」措施，製造業也適用，再加上這次提出的製造業紓困約34.7億元，合計產業紓困規模約200億元。

經濟部提出的製造業紓困方案，包括由產業競爭力發展中心設置單一窗口，串連公協會建立平台；簡化原物料進口文書作業，提升通關效率；擴大台商回台投資，納入受武漢肺炎影響企業；強化與新南向國家合作媒合，加速產業移轉布局等。

媒體詢問，紓困方案中提到會擴大台商回台投資，納入受武漢肺炎影響企業，要如何實施。

王美花說明，目前台商回台投資專案須受到美中貿易戰影響的企業才適用，預計朝不須受美中貿易戰影響、只要是因為武漢肺炎衝擊、並打算把產業鏈搬回台灣的方向去鬆綁，但詳細的規範還要與國發會協商。

至於在台灣沒有子公司的「無根台商」能否一併納入適用，王美花說，這部分還要再討論，因為涉及認定的問題。

另外，經濟部也規劃提供利息補貼，協助業者渡過資金難關，並鼓勵創新研發，引導留用研發人員；另針對受影響的員工，開設升級轉型專班，提升職能、穩定就業等。

在利息補貼方面，經濟部規劃，紓困階段提供製造業舊貸利息補貼1600家，每家最多22萬元；營運資金利息補貼1500家，每家最多5.5萬元；診斷及經理銀行手續費補助2000家；另適用「防疫千億保」保證專款。振興階段，則提供貸款利息補貼2000家，每家最多22萬元；診斷及銀行手續費補助2000家等。（編輯：趙蔚蘭）1090220

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