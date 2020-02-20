武漢肺炎美國列台灣有社區傳播 外交部要求改正

美國疾病管制暨預防中心認定台灣有武漢肺炎社區傳播現象。外交部發言人歐江安（圖）指出，台灣目前疫情並不符合社區傳播要件，已依據實際狀況要求美方改正。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳韻聿台北20日電）美國疾病管制暨預防中心（CDC）認定台灣有武漢肺炎社區傳播現象。外交部表示，台灣目前疫情並不符合社區傳播要件，已依據實際狀況要求美方改正。

美國CDC今天在官網發布對香港的第一級旅遊警示，也提醒台灣、日本、新加坡、南韓、泰國與越南有社區傳播現象。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稍早說，美方的認定與白牌計程車司機案例有關，現已釐清這起個案的感染源並非不明，會再積極與美方溝通，希望美國依據台灣提供的科學證據修正。

外交部發言人歐江安指出，「社區傳播」定義必須符合四個要件，包括「確定病例無法找出感染來源」、「本地感染的個案數遠超過境外感染的個案數」、「已出現持續性、連續性的一個傳播鏈 」，以及「廣泛地發生群聚事件」。

歐江安說，由於台灣目前疫情並不符合以上要件，外交部已要求美方改正。（編輯：林淑媛）1090220