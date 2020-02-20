陳其邁：錯假訊息如病毒 群體免疫力很重要

（中央社記者陳韻聿台北20日電）「美台科技挑戰賽」今天頒獎。行政院副院長陳其邁致詞時說，錯假訊息的傳播模式和病毒很像，且侵蝕民主自由體制，但對抗它們需結合政府與全社會力量，社會的群體免疫力也很重要。

為期2天、昨天在台北國際會議中心登場的「美台科技挑戰賽」由美國在台協會（AIT）和美國國務院全球參與中心（GEC）舉辦，主題為「應對不實資訊與宣傳」，今天下午舉行頒獎典禮。

根據評審結果，獲頒第一名的是台灣團隊「趨勢科技防詐達人」，獎金為17萬5000美元；第二名是以色列團隊Cyabra，獎金為7萬5000美元。頒獎人是美國國務院全球參與中心（GEC）首席副協調官基瑪吉（Daniel Kimmage）。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）在頒獎典禮上致詞時強調，政治宣傳與不實訊息對民主社會及價值造成的威脅著實嚴峻，而因應不實訊息及惡意行為者，解決之道需有公民社會各界共同參與。

陳其邁則以內科醫師和流行病學家的角度分享，錯假訊息的傳播模式和病毒很像；政府目前忙於對抗武漢肺炎，但一直以來也面對錯假訊息挑戰。不過，處理錯假訊息不能單靠政府力量，台灣就選擇以「全社會參與」的方式面對相關挑戰。

陳其邁強調，若社群無免疫力，有如病毒的錯假訊息就會迅速傳播，這也是為何流行病學講究「群體免疫」（herd/community immunity），例如一旦社群中有超過70%的人有能力辨識錯假，訊息病毒就無法進一步傳播。（編輯：紀淑芳）1090220