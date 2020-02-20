郝龍斌：罷韓易增加社區感染機會 防疫最壞示範

（中央社記者余祥、劉冠廷台北20日電）國民黨主席候選人郝龍斌今天表示，民進黨若真的要做好防疫，就不該政治鬥爭，應停止罷韓行動，罷韓是集體活動容易增加社區感染的機會，是防疫最壞的示範。

國民黨主席選舉將在3月7日舉行，兩位候選人郝龍斌、江啟臣今天都出席國民黨立法實務研討會，並向與會者發表簡短政見。

針對高雄市長韓國瑜面臨被罷免危機，江啟臣在會前受訪時表示，任何人當黨主席都要幫助韓國瑜度過挑戰，若韓國瑜被罷免，也是對國民黨的否定，相信韓國瑜做好市政，國民黨好好改革，兩者之間能相輔相成。

郝龍斌則批，韓國瑜最近提出很多防疫警訊，應該由中央與地方配合作戰，但立法院副院長蔡其昌不思防疫，卻用罷韓做政治提款機，民進黨若真的要做好防疫，最基本的就是不要政治鬥爭，停止罷韓行動，尤其罷韓是集體活動，增加社區感染機會，是防疫最壞的示範。

至於國民黨主席補選是否要暫停，郝龍斌說，他不希望國民黨主席選舉成為防疫漏洞，影響支持者與黨員健康，若有社區感染危險、政府啟動國安機制等，應該暫緩主席選舉，等到疫情被控制時再恢復選舉，但應該由黨中央做決定。

江啟臣也說，疫情一直都在變化中，需要尊重專業，他的原則就是，防疫優先，至於選舉是否暫緩，尊重黨中央。

郝龍斌昨天上挺韓網紅直播節目，江啟臣今天中午也與挺韓網紅進行直播，被問到是否都在爭取韓粉支持，郝龍斌說，作為候選人會爭取每一個認同國民黨理念同志的支持；江啟臣也說，只要是黨員、支持者都是他要爭取支持的對象。

郝龍斌在政見發表時說，他這次參選黨主席最根本的信念就是「三不一沒有與一個堅持」，不容許任何人出賣中華民國、不容許任何人出賣中國國民黨、不把黨主席當作政治跳板，沒有私心，堅持守護高雄市、全力支持韓國瑜。

郝龍斌強調，韓國瑜是國民黨的總統候選人，難道因為敗選就棄韓於不顧嗎，國民黨好不容易贏回高雄市，背負了高雄市民很深的期待，國民黨主席重要的任務，就是全力力挺韓國瑜，絕對不能讓韓被罷免。（編輯：林興盟）1090220