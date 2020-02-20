吳斯懷書面質詢惹議 郝龍斌江啟臣：善盡職責

（中央社記者余祥、劉冠廷台北20日電）國民黨立委吳斯懷書面質詢引發爭議。國民黨主席候選人郝龍斌今天說，吳斯懷善盡在野黨立委監督職責；另一名候選人江啟臣則說，吳斯懷依照專業提出意見，「我們不求戰，但也不畏戰」。

吳斯懷日前提出書面質詢質疑，若中共發動戰爭，「我們真的準備好了嗎？」又批評總統蔡英文是慈禧太后等，內容引發爭議。

媒體報導，吳斯懷上午在辦公室受訪表示，「我們畢竟是弱者」，這是很現實的問題。

郝龍斌下午出席國民黨立法實務研討會前受訪表示，他同意吳斯懷的看法，吳斯懷作為在野黨立委應該要善盡監督的職責；以大事小要能容，以小事大要能忍，弱者要能忍，強者要能容，如此朝野才能和諧，政務才能推動。

媒體詢問，吳斯懷恐成為綠營攻擊標的，郝龍斌說，吳斯懷是國民黨立委，在立院獨立行使職權，表現可以讓社會公評，期盼吳斯懷為國民黨加分。

江啟臣則說，吳斯懷是軍人出身，了解國防的狀況，站在在野黨監督的角色，依照專業提出意見，但很可能受訪時無法講的很完整，期待未來質詢、法案辯論時，可以提供更完整的論述和資料。

江啟臣強調，「我們不希望兩岸衝突，不求戰，但也不畏戰」，台灣安全永遠是第一順位。

國民黨主席選舉將在3月7日舉行，國民黨下午舉行的立法實務研討會，也開放時間讓兩位候選人發表政見。

江啟臣在政見發表時表示，歸結2020年敗選原因有4點，輸在年輕人、論述、制度和網路，國民黨在年輕世代的支持度慘不人睹，40歲以下的支持者只有2成；在這一次黨主席選舉，有選舉權、40歲以下的人只有3%，國民黨的危機不是世代交替，而是沒有下一代。

因此，江啟臣針對黨務改革提出5大主張，包括組織扁平化、溝通網路化、服務數位化、經營在地化以及視野國際化。

江啟臣說，過去4年國民黨立委都有深切感受，黨團常常孤軍奮戰，地方縣市、議會也無法配合，難以總體發揮戰力，相當可惜，未來他會透過黨中央整合鐵三角，快速反應民意。

郝龍斌則表示，國民黨要大破大立，更要堅持核心價值，國民黨的核心價值就是捍衛中華民國與堅決反對一切形式的台獨，無論是法理台獨或是隱性台獨我都堅決反對。

郝龍斌也強調，他對「政治買辦」深惡痛絕，無法接受，擔任黨主席後，會在黨章中明訂行為規範，違者以黨紀處理。（編輯：林淑媛）1090220