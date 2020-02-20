蔡其昌反駁郝龍斌 不齒藉防疫炒作黨主席選舉

（中央社記者范正祥台北20日電）國民黨主席候選人郝龍斌今天質疑立法院副院長蔡其昌不思防疫，卻用罷韓做政治提款機；對此，蔡其昌辦公室回應，郝龍斌為了黨主席選舉，拿防疫問題來炒作、恐嚇國人，這種行為令人不齒。

蔡其昌日前接受廣播專訪時，回應主持人提問高雄市長韓國瑜是否會被罷免，他認為肺炎疫情也是一個影響，台灣社會目前肯定政府對疫情的控制能力，但韓國瑜卻在打疫情，「人家在防疫，你還在政治口水，這只會讓罷免更危險。」

郝龍斌今天出席國民黨立法實務研討會受訪時表示，韓國瑜最近提出很多防疫警訊，應該由中央與地方配合作戰，但蔡其昌不思防疫，卻用罷韓做政治提款機，民進黨若真的要做好防疫，最基本的就是不要政治鬥爭，停止罷韓行動，尤其罷韓是集體活動，增加社區感染機會，是防疫最壞的示範。

蔡其昌辦公室晚間回應，郝龍斌應該去聽完蔡其昌受訪全文，蔡其昌原意是善意提醒韓國瑜在防疫期間，應減少政治口水，避免引起市民反感，罷韓氣勢將越來越高漲。

蔡其昌辦公室表示，郝龍斌為了黨主席選舉，拿防疫問題來炒作、恐嚇國人，這種行為令人不齒，相信國人自有公評。（編輯：林興盟）1090220