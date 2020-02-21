立院將宣讀參與WHO共同聲明 蘇貞昌：符合民意

（中央記者陳俊華台北21日電）為因應武漢肺炎，行政院長蘇貞昌今天說，行政院會昨天已通過紓困條例，盼朝野黨團合作、盡快通過，讓防疫更順利進行；對於將宣讀參與WHO朝野黨團共同聲明，他說，這非常符合民意。

立法院今天開議，邀請蘇貞昌施政報告並備詢。蘇貞昌抵達立法院後，也配合防疫措施，先讓駐衛警量額溫，確認沒有發燒後，才進到議場。

蘇貞昌會前受訪時表示，現在俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情險峻，行政院會昨天已通過紓困條例（嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例）並送到立法院，期待朝野黨團一起合作，盡快通過，讓防疫更順利進行。

蘇貞昌說，當此疫情險峻的時候，朝野黨團都知道民意希望大家能協力抗疫、讓疫情趨緩，保護國人健康，立法院是最高民意機關，當然會以民意優先，行政機關就是要做事，也需要立法院支持，現在大家正是全國團結一致，讓疫情損害減到最小。

蘇貞昌表示，立法院朝野黨團已經有共識，要發表共同聲明呼籲讓台灣參加世界衛生組織（WHO），這是非常符合民意，也是台灣需要的，能讓世界看到台灣防疫做得很好、對世界有貢獻，有很多國家為台灣仗義執言，看得出台灣越來越被重視。

媒體詢問，因為中華民國護照看不出到中國的出入境紀錄，恐讓其他國家誤會。蘇貞昌說，台灣受到包括非洲豬瘟、武漢肺炎等中國種種影響，又不讓台灣參加WHO、WHA，國人到中國，他們又不肯在台灣的護照上蓋章，才會這麼麻煩。很多國家看到台灣、中國往來密切，但從護照又看不出來，才會禁止中國港澳入境時，也把台灣列進去。

蘇貞昌強調，要想出辦法來，讓世界了解台灣跟中國是不一樣的，台灣的防疫做得很好，也希望能夠參加WHO，能讓世界看到台灣防疫的作為、經驗，對全世界防疫一定有幫助。

另外，媒體報導，斯洛伐克駐台代表的太太因為是外交人員家屬，只有駐外人員的工作證，無法在藥局購買實名制口罩。蘇貞昌說，希望駐台外交人員，能拿到包括口罩必要防疫資源，這方面外交部已經協調做好了。

今天也是立法院長游錫堃上任後，首次主持院會，蘇貞昌說，「游院長老經驗了，沒有問題」。（編輯：林孟汝）1090221