開放政府草案邀全民共商 最快5月上路

（中央社記者潘姿羽台北21日電）國發會今天上網公告「台灣開放政府國家行動方案（草案）」，提出5大承諾事項，並邀請全民上網參與討論、提出意見，預計4月底可彙整完各界意見，報行政院核定，最快5月便可上路。

開放政府夥伴關係聯盟（Open Government Partnership，OGP）是推動開放政府的重要國際組織，台灣為了持續深化民主，展現加入OGP的決心，規劃研提首部台灣開放政府國家行動方案。

國家發展委員會在2月12日召開會議後參酌各部會意見，綜整出5大承諾事項，包含「極大化開放資料加值應用」、「擴大民眾參與公共政策機制」、「增加性別及族群包容性對話機制」、「落實清廉施政」及「執行洗錢防制」等，展現OGP倡議的「透明」、「課責」及「參與」精神。

國發會官員特別說明，由於開放政府強調「參與」精神，草案今天上網公告後，將透過2種方式雙軌並行，一是由各承諾事項的主政機關分別召開多元利害關係人論壇，與民間團體交換意見；二是透過公共政策網路參與平台（https://join.gov.tw/policies/detail/031e9918-59d5-4a1a-b105-96af228f3147 ）徵詢民眾意見，等同全民都可以表達想法，讓方案內容更完善。

官員表示，政府過去提出的草案也會徵詢各方意見，但較多是由政府單方面主導，開放政府強調雙向，因此政策形成過程中，加入網路意見參與，且每個意見都是平等的，希望以公私協力方式，完成開放政府國家行動方案。

政府目前規劃出開放政府國家行動方案5大承諾事項，其中「極大化開放資料加值應用」將含括政府資料開放與運用法制化，與建立開放資料集平台，彙整空氣品質、水資源、地震、災防等領域資料，提供加值運用；「擴大民眾參與公共政策機制」將包括公民投票電子連署、青年政策參與及地方創生互動平台機制建置等項目。

「增加性別及族群包容性對話機制」除了性別包容對話，也涵蓋促進新住民公共參與及發展、擴大原住民國際合作與交流，以及推動客家議題公共參與等內容；「落實清廉施政」則致力於強化政治獻金透明化、配合各機關廉政平台需求，提高機關重大採購案提高辦理透明度，以促進民眾監督；至於「執行洗錢防制」將以實質受益人資訊透明為努力方向。（編輯：林孟汝）1090221