武漢肺炎死亡者殯葬流程 蘇貞昌：檢討未竟之處

（中央社記者王揚宇台北21日電）針對白牌車司機感染武漢肺炎死亡，時代力量立委邱顯智今天質疑相關殯葬處理流程不完善。行政院長蘇貞昌說，相關作業是否還有未竟之處，應該要盤點檢討。

立法院今天開議，蘇貞昌今天到立法院提出施政方針及施政報告並備質詢。

邱顯智質詢時，以感染武漢肺炎死亡的案例為切入點進行論述。他說，殯葬人員接到遺體時，護士給2件隔離衣，但不知為何要穿，護理人員說這是第五類法定傳染病，但殯葬人員不知道什麼是「第五類」，也沒有被直接被告知，這是武漢肺炎病患，因此是否應直接告知接體人員，這是武漢肺炎患者；此外，也有新聞報導，遺體送到火化場，殯葬人員自己去買雨衣當作隔離衣來穿。

衛生福利部長陳時中說，告知是應該的，但到底有無告知，或是告知上有誤解，要釐清；此外，遺體從病房移出，病房本身是一個污染區，污染區裡面要消毒完全才會移到乾淨區，這在衛生局的監督下應該是完成，包覆完整情況，這不是屬於污染源，而殯葬人員在進入污染區跟乾淨區，怎樣自身防護要加強教育。

邱顯智也問為何要將武漢肺炎列第五類？陳時中說，這是依據疾病嚴重度等情況，經過專家討論，先列第五類，會請專家根據現在的病情狀況，重新檢討將武漢肺炎歸類在第五類是否恰當。

蘇貞昌說，關於殯葬部分，因為這是新型疾病，國人跟相關部會都是以最高防疫，希望不要有任何破口來努力，因為是新型，所以原來的規範，沒有這麼明白，相關作業是否還有未竟之處，這應該要整個盤點檢討。

蘇貞昌也指出，對於真正從事這類工作的人，如果在作業上沒有整套的標準作業模式，這也應該要來加強，不要有任何疏漏；如果因為從事同樣是防疫，不論是什麼職位、角色，對於應此而受損害或約制，會給相關的補償。（編輯：蘇龍麒）1090221