林宅血案 蘇貞昌：要求促轉會加快繼續查

（中央社記者王揚宇台北21日電）促進轉型正義委員會日前公布林宅血案調查報告；行政院長蘇貞昌今天說，感謝促轉會同仁的努力，漸漸釐出一些線索，他不但支持促轉會就這些來查，也會要求要加快、加大力量。

立法院今天開議，蘇貞昌今天到立法院提出施政方針及施政報告並備質詢。時代力量立委邱顯智就促轉會日前公布的林宅血案調查報告進行詢問，包括是否贊同促轉會的認定與報告，以及是否組成專案調查小組，讓檢調單位重新調查，要把林宅血案查的水落石出。

蘇貞昌表示，他對事件發生的當天，到如今都還歷歷在目，因為案發當天在審理美麗島案，他們穿著律師袍，陪林義雄的太太在軍事法庭上，為公平正義而奮鬥，而當消息傳來的第一時間，他們向軍法官要求應該保護被告、被告家屬，應該停止審判，但在威權恐怖時代、國民黨一黨專政時代，軍事法庭法官沒照他們的要求處理。

蘇貞昌說，雖然幾10年過去，但現在應該要揭露真相，要把不公不義讓台灣同胞與世人了解，不但支持（報告），也大力希望真相早日大白，因為40年不是一個短的日子。

蘇貞昌也說，非常肯定也感謝促轉會同仁歷經努力，漸漸釐出一些要了解或要再繼續追查的相關線索，他不但支持促轉會就這些來查，更會要求要加快、加大力量，也如同他們當年在軍事法庭上講的，「人家沒有叛亂，不能亂判，否則人民會用選票另做審判」。

促轉會17日公布林宅血案調查報告表示，情治單位曾有湮滅重要證據、對專案小組隱瞞案件相關資訊等作為，當年威權政府涉入本案的可能性不容排除，建議各機關應持續清查檔案，以利真相還原。（編輯：蘇龍麒）1090221