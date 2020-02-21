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政院版紓困條例 勞動部：居家檢疫補償溯及既往

最新更新：2020/02/21 13:14

（中央社記者郭建伸台北21日電）勞動部長許銘春今天在立法院施政總質詢備詢，被問及勞工無薪假狀況，她表示目前企業約22家，有800多人，但因為這波武漢肺炎疫情影響的減班休息狀況還沒完全呈現，勞動部將密切注意。

此外，許銘春也表示，政院版紓困條例中的居家檢疫補償將溯及既往。

立法院第10屆第1會期今天開議，行政院長蘇貞昌上午施政報告後，隨即展開總質詢。勞運出身、曾任台北市勞動局長的台灣民眾黨立委賴香伶質詢時詢問，勞動部有無掌握武漢肺炎疫情發生後的無薪假狀況。

許銘春說，無薪假應該正名為減班休息，最低要給勞工基本工資；勞動部每半個月公告一次，這次統計時間是從1月16日到2月15日，目前企業約22家，有800多人，但因為這波疫情受影響還沒完全呈現，勞動部將密切注意。

勞動部曾在17日公布減班休息企業及人數，實施事業單位共計22家，實施人數869人。

賴香伶追問，無薪假的企業數只有22家嗎？有沒有未經協商、受衝擊的勞工？勞動部有無別的管道。

許銘春說，減班休息狀況先通報到地方縣市政府，之後再彙整到勞動部；立委關心是否有「黑數」，勞動部會請地方勞動局處注意各地減班狀況。

賴香伶說，過去很多事業單位沒有協商、沒有基本工資，就直接縮減，現在民眾黨就接獲陳情，沒受疫情衝擊，就照樣減薪減班，勞工也不曉得是否符合無薪假通報標準；數字不精準，解決資源就無法到位，很多勞工就會抱怨不信任政府。

賴香伶質詢時也問，政院版紓困條例中的居家檢疫補償如何計算？是否溯及既往到1月15日起被隔離的民眾？

許銘春說，等到條例三讀後，將授權衛福部會同相關主管機關訂定辦法，細節會進一步討論，但強調會溯及既往。（編輯：蘇龍麒）1090221

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