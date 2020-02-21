北美醫界挺台灣參與WHO 5月組團赴日內瓦宣達

北美洲台灣人醫師協會（NATMA）20日在洛杉磯台灣會館舉行記者會，宣布5月組成宣達團到瑞士日內瓦，呼籲各國支持台灣加入世界衛生組織（WHO）、參與世界衛生大會（WHA）。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年2月21日

（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）海外最大的台灣醫師團體「北美洲台灣人醫師協會」（NATMA）今天宣布，5月將組宣達團赴日內瓦，呼籲各國支持台灣加入世界衛生組織（WHO）、參與世界衛生大會（WHA）。

北美洲台灣人醫師協會今天在大洛杉磯台灣會館舉行記者會，發表給僑務委員會委員長吳新興的公開信，希望向總統蔡英文、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中表達心聲。

聲明稿呼籲：「台灣政府應該在此關鍵時刻，努力遊說美國國會及歐美國家友邦人士的國會，支持台灣加入世界衛生組織，敦促秘書長譚德塞發給台灣觀察員身分，參與5月召開的世界衛生大會。」

NATMA由旅美醫師組成，每年到中南美洲的友邦國家義診，已5度組團前往瑞士日內瓦，宣傳台灣有權進入世界衛生組織的理念。

宣達團團長之一是75歲的醫師楊熾勳，他在美行醫33年，近7年貢獻故鄉台灣，在宜蘭的羅東聖母醫院為偏鄉服務，如今二度退休回到美國，把推動台灣進入世界衛生組織做為人生目標。

楊熾勳表示，台灣2300萬人的健康不應該因政治因素而排除在世界衛生組織之外，台灣擁有世界一流的醫療水準，有能力協助國際社會共同對抗武漢肺炎。

宣達團的資深成員林榮松表示，今年是台灣參與WHA最好機會，台灣過去在世界衛生大會擔任觀察員8年，為國際社會帶來正面的力量，如今將台灣排拒在世界衛生大會之外非常不合理，譚德塞應該下台負責。

歷年來，北美醫師協會的宣達團共5次赴日內瓦，最多人數達120人。曾經率團出征的許正雄表示，越來越多的國際友人表態支持台灣，今年是台灣參與世界衛生大會的最佳時機，能夠貢獻國際社會對抗疫情。（編輯：陳永昌）1090221