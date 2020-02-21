紓困條例是否納照顧假津貼 朝野協商焦點

（中央社記者王揚宇台北21日電）立法院長游錫堃24日將召集朝野協商，討論因應武漢肺炎的紓困條例草案；比較行政院與各黨團版本，除預算額度、施行期間不同，防疫照顧假是否可領津貼、罰則是否適當等，預料將成討論焦點。

立法院今天開議，朝野協商達成結論，各黨團同意將有關「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案等8案，併案逕付二讀，24日進行朝野協商。全案25日拚三讀。

而這8個草案，分別由國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團、行政院，以及立委林奕華、曾銘宗、蘇巧慧、黃國書、何欣純提出。

最先提出紓困條例草案的國民黨立法院黨團，草案名稱為「新型冠狀病毒疾病紓困暨獎勵暫行條例草案」，共有12條條文，內容包括編列新台幣500億元特別預算支應紓困，並明訂民眾因防疫必須接受檢疫或隔離者，應給予公假及請領防疫津貼。

此外，國民黨團版草案也明訂防疫照顧假的要件及效力，對於申請防疫照顧假致有影響勞工生計或雇主營運情形，課予政府扶助義務；此外，受疫情影響致生營運困難的產業或醫療（事）機構，政府應予以紓困、補貼稅負及展延貸款，並得對其所屬員工提供必要的協助等。

台灣民眾黨立法院黨團推出的草案名稱為「2019新型冠狀病毒防疫及基層紓困條例」，共有13條條文，明定執行經費以民國105年到108年的歲計賸餘1100億元為上限，並將防疫照顧假入法，也訂定津貼與罰則；若雇主強迫勞工到疫區工作，或拒絕勞工請防疫假，可處2萬元以上30萬元以下罰鍰，情節重者可罰到45萬元。

民眾黨團也將抵用券入法，明定面額是1000元，但使用範圍限於經濟部、交通部、農委會評估後受到疫情衝擊的產業和企業。

行政院會則於昨天通過因應武漢肺炎的特別條例草案，定名為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，分為防治、紓困、振興與罰則四部分，共18條條文，規定遭衛生機關判定須隔離或檢疫者，可請「防疫隔離假」，若未支薪，2年內可以申請防疫補償等。

另外，政院版紓困條例也大幅提高違反隔離或檢疫規定、到處趴趴走的罰則，最高可罰100萬元；若又去搭捷運或人多場合，有傳染他人的疑慮，將有刑責，最高可關2年或罰200萬元。（編輯：林興盟）1090221