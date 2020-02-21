CDC列台灣社區傳播 蘇貞昌：美國應會重新更正

（中央社記者范正祥、陳俊華、蘇龍麒台北21日電）美國疾病管制暨預防中心（CDC）在網站列出武漢肺炎明顯社區傳播的國家，台灣名列其中。行政院長蘇貞昌今天在立法院答覆立委質詢時說，「我們相信美國應該會重新更正」。

美國疾病管制暨預防中心今天在官網發布對香港第一級旅遊警示，提醒前往香港民眾避免與病患接觸，並多洗手。疾管中心也提醒台灣、日本、新加坡、南韓、泰國與越南有社區傳播。

立法院第10屆第1會期今天開議，蘇貞昌施政報告後，隨即展開總質詢。

民進黨立委賴瑞隆質詢時問到，政府是否要跟美國溝通，將台灣排除在社區傳播的名單外。他希望政府能盡速與美國溝通，不應把台灣列上社區感染的名單。

蘇貞昌說，發布時因為第19例還沒找到感染源，現在已經確定感染源是浙江台商，社區傳播的四個條件都已經解除。

衛生福利部部長陳時中說，第19例的感染源科學上已經是被證實，感染源就是浙江台商，「我們非常自豪，這樣的追蹤與發現是世界各地首見」。

賴瑞隆追問社區感染等相關問題，陳時中說，會極力避免、一步步扎實來做。

國民黨立委蔣萬安質詢時問到，台灣現在到底有沒有出現社區傳播。

蘇貞昌答覆，現在有零星的社區感染，但不是社區傳播。

蔣萬安質疑，美國疾病管制暨預防中心很明確指出台灣有社區傳播。他質詢，所以台灣到底有沒有社區傳播，如果沒有，是不是應該積極告訴美方，要求更正。

他說，因為這會影響台灣目前非常努力做的防疫成果，也扭曲了事實現況，對於台灣國際形象及國民出國旅遊、甚至可能對國內觀光產業都會造成嚴重衝擊。

對於蔣萬安促請政府應該請美方趕快更正，蘇貞昌說：「這是應該的。」

蘇貞昌重申，美方發布時因為第19例還沒找到感染源，但現在已經很確定感染源是浙江台商，而且是科學的認定，經由台大與中研院雙檢驗標準。

蘇貞昌說：「我們也已經立刻跟美國溝通，也告知這不是社區傳播。」

蔣萬安追問，如果美方堅持不願意更正，行政院、政府部門有什麼因應措施。

陳時中答覆，這確實是一個零星的社區感染個案，「至於社區傳播，像韓國現在就已經步入到這樣的情況，一天增加五十幾個案例，日本也有這樣相對全國性的，所以這兩天對韓國和日本的相關警示可能會升級」。

對於美方把台灣定義為社區傳播，陳時中認為，「這樣的定義太草率了」。

蘇貞昌說，現在查到浙江回國台商，確定感染源，「跟美國用科學對話，相信會理解，當初所本既然不存在了，我們相信美國應該會重新更正。」（編輯：林興盟）1090221