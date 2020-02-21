新國會開議聚焦防疫 陳時中立院內外掌握疫情

（中央社記者陳俊華台北21日電）立法院今天開議，聚焦武漢肺炎防疫，衛生福利部長陳時中除了在台上回應，在台下時也不斷接電話，掌握疫情進度，中午更趕回中央流行疫情指揮中心召開記者會宣布疫情最新發展，一舉一動都是焦點。

第十屆立法院今天開議，行政院長蘇貞昌率領內閣團隊到立法院備詢，立法院長游錫堃新手上路，坦言有點緊張。除了新科立委處女秀受到矚目外，開議首日碰到武漢肺炎疫情延燒，每個人都得量額溫再進場，成為話題。

陳時中從農曆春節期間至今都忙於防疫工作，今天上午現身立法院備詢，院會開始前，列席在官員席的陳時中也不斷接電話，包括行政院副院長陳其邁等人也不斷上前與陳時中交談，掌握疫情最新發展。

立法院會中午休息期間，身兼中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中，也回到疾病管制署舉行記者會，宣布新增2例武漢肺炎病例，個案是第24名個案的20多歲外孫女（第25名個案）、40多歲的小女兒（第26名個案）。

今天上台質詢的7位朝野立委，質詢時都聚焦在疫情相關議題，也問出不少民眾關心的發展，包括日韓旅遊疫情警示可能升級、居家檢疫補償溯及既往等。

國民黨立委在黨團總召林為洲等人帶領下，也在議場高舉「防疫從嚴一級開設」、「疫苗開發專案獎勵」、「口罩之亂你ok？」等標語表達訴求。

為了防疫，朝野協商也迅速達成結論，各黨團同意將有關「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案等8案，併案逕付二讀，另宣讀通過立法院朝野黨團共同聲明，強烈表達支持政府持續爭取參與世界衛生組織（WHO），讓新國會開議第一天，就繳出第一件成果。（編輯：郭萍英）1090221