游錫堃新手主持院會 賴香伶邱顯智質詢處女秀

（中央社記者郭建伸台北21日電）立法院今天開議，也是立法院長游錫堃上任後首度主持院會，坦言新手上路難免緊張。時代力量及台灣民眾黨分別由總召邱顯智和賴香伶代表質詢，兩人過去耕耘司改和勞工議題，今天是轉任立委後的質詢處女秀，表現穩紮穩打。

立法院第十屆第一會期今天開議，行政院長蘇貞昌率各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢，同時就新冠肺炎（COVID-19）的疫情報告說明，上任後首度主持院會的游錫堃會前受訪時表示，難免會緊張，「新手上路，敬請包涵」，會盡力而為主持院會。

游錫堃曾擔任3年行政院長，他表示，當時立委有225席，到立法院備詢，一年就220多個小時，3年就600多個小時，所以對於立法院的環境還算熟悉。

邱顯智是人權律師出身，曾任關廠工人抗爭事件、洪仲丘案、太陽花運動的義務律師。談及質詢處女秀，邱顯智受訪時說，原本有準備5個面向的題目質詢，但看到時間一直在倒數，覺得有些急促，如國土計畫法、居住正義的問題就沒來得及質詢，坦言有些可惜，如何掌握節奏還有待調整。

他說，這段時間一直在學習，希望能盡快進入狀況，成為稱職且專業問政的國會議員。

賴香伶勞運背景豐厚，2014年底以i-Voting票選上任台北市勞動局長，直到今年1月轉戰立法院才卸任；她對質詢場景並不陌生，但過去5年是到台北市議會備詢，今年起角色對調，走進國會殿堂質詢官員。

賴香伶今天質詢勞動部長許銘春許久，上演前勞動局長對上勞動部長局面，過程中不僅聚焦武漢肺炎疫情衍生的防疫照顧假、津貼、無薪假，還有遠東航空停飛解僱後續事宜，盼行政院將大量解僱勞工保護法列為優先法案。

賴香伶受訪時強調質詢發言代表黨團，題目都是原本規劃安排，自己就是平順說完。（編輯：郭萍英）1090221