二階連署將破48萬份 罷韓團體拚三階投票過門檻

（中央社記者陳朝福高雄23日電）罷免高雄市長韓國瑜第二階段連署書，罷韓團體預告今天將衝破48萬份；Wecare高雄也在臉書貼文表示，數字非常振奮人心「更要一起拚過第三階段投票25%關鍵門檻」。

「光復高雄」罷韓總部於1月29日成立，並開始第二階段連署及設多個連署點受理罷免韓國瑜連署書。總部今天統計截至22日晚間11時的累計連署書36萬3160份。這36萬多份為Wecare高雄和台灣基進所受理，公民割草行動另累計約13萬份。

Wecare高雄臉書貼文表示，「罷韓總部統計36萬3160份連署書，下午罷韓團體的所有連署書會一起整合，整合統計的數字非常振奮人心。高雄人，真的為了值得更好的高雄拚起來！」

Wecare高雄也指出，「未來走過第二階段，邁向第三階段投票，有名嘴說，有8小時的天險，所以不會成功。的確，回望台灣的選舉史，沒有罷免縣市長前例，性質類似的補選，投票率都沒有超過5成，勝選者的得票率，也都難超過25%。」

Wecare高雄表示，這個25%是罷免投票成功的關鍵門檻，第二個關卡則是同意票要大於不同意票，非常不容易，但還是要拚下去，一起拚過第三階段投票25%關鍵門檻，迎向成功到來的那一刻。

罷韓團體昨晚已發出記者會採訪通知，今天下午由公民割草行動代表將連署書交件給予罷免案法定領銜人陳冠榮，並將整合統計及公告所有罷韓團體所收連署書份數，第二階段連署書將破48萬份。

公民團體預計第二階段連署書於3月中旬送交選委會，依選罷法的規定，要在40天內完成查核罷免案；選委會公告罷免二階成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免第二階段要有10%以上選民簽署，第三階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。（編輯：黃世雅）1090223