紓困條例24日協商 柯建銘：好意見都不排除納入

（中央社記者劉冠廷台北23日電）為因應武漢肺炎，朝野有共識儘速通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，民進黨團總召柯建銘今天說，黨團立場是開放的，各黨有好意見都不排除，25日三讀應該沒問題。

立法院長游錫堃24日將邀請朝野黨團協商「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」等草案，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天下午在接受中央社訪問時指出，民進黨團的立場是開放的，各黨團有好意見都不排除納入，因為這件事沒有藍綠的問題，把事情做好比較重要。

柯建銘表示，目前有許多版本，民進黨團會以政院版為主，內部會自己做整合，也希望國民黨能夠整合出自己的黨版，這樣比較能夠聚焦，最快拚25日完成三讀，應該是沒有問題的。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，國民黨團在24日的協商前，黨團內部會先開會，整合內部不同版本；而這是國民黨首次的嘗試，除了希望加快立法效率，同時也避免訴求失焦。

談起協商的重點，林為洲指出，像是防疫照顧假，國民黨團的立場就是希望能夠給薪，不管是政府補助或是企業；再來就是獎勵疫苗研發，黨團認為要提高獎金來鼓勵；除此之外，開學在即，若學生被隔離，遠距教學的事，要去做準備等，在24日的協商，黨團會將立場做明確表達，盼能讓條例能夠更完備。

對於民進黨欲拚25日完成三讀程序，林為洲表示，國民黨持正面態度，因為這確實有急迫性，25日要三讀不反對，但24日的朝野協商，希望要有圓滿的結論，討論出最周全的版本，他也向民進黨呼籲，在這時候不要有本位主義，希望能將其他黨派提出不錯的意見納入。（編輯：蘇志宗）1090223