青壯派力挺 江啟臣：大家認知改革須大刀闊斧

（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨主席補選正如火如荼進行，不少黨內青壯派站出來支持候選人江啟臣，他今天表示，大家都認知到國民黨必須再起，必須大刀闊斧的改革；而國民黨現在最需要的是世代對話與合作。

國民黨主席補選將於3月7日舉行，江啟臣近日公布一支廣告，內容包括國民黨立法院黨團書記長蔣萬安、國民黨立委許淑華、謝衣鳯、前立委李彥秀、柯志恩、顏寬恒等黨內青壯派，表態支持江啟臣，為江啟臣造勢拉票。

面對黨內青壯派的力挺，江啟臣今天在接受媒體訪問時表示，感謝大家對他的支持，不論是黨內支持他的人或是社會各界，都認知到一件事，就是國民黨必須再起，必須大刀闊斧的改革，他認為大家支持的是改革的理念與政見，而國民黨現在最需要的是世代對話與合作，趕緊培養下一代的人才。

現場媒體詢問，國民黨員人數已大致確定，有人擔心黃復興黨部的支持度，會對江啟臣有影響，對此，江啟臣表示，國民黨的黨籍管理與黨員人數的管理，一直都是問題，這就是為什麼他主張當選黨主席後，會用最現代、科學的方式來管理黨籍與黨員人數；這次就發生已公告選舉日期後，黨員還可以繳黨費，來增加投票人數，這會影響到公平性，未來都該避免，因此也才會建議黨中央應公布這段時間增加的人數。

此外，有關無黨籍立委傅崐萁的恢復國民黨籍案一事，江啟臣表示，在國民黨最需要支持，立法院最需要戰力時，歡迎所有的支持者，以及願意一起打拚的夥伴；黨籍這件事，黨有黨的制度，國民黨需要朋友，但是也要制度，這兩者之間，黨中央應該會去做最好的處理。

江啟臣說，這一方面讓願意支持國民黨的朋友依照黨內制度進行，二方面在黨面臨改革之際，必須讓制度得到大家的遵循，這也可讓所有加入國民黨的人，更有正當性，也讓國民黨能真正走向一個制度化的政黨。（編輯：楊凱翔）1090224