罷免不可收受政治獻金 綠委籲修法補漏洞

（中央社記者陳俊華台北24日電）民進黨立委周春米今天說，因政治獻金法規定，只有政黨、政治團體及擬參選人等可收受政治獻金，並不包括罷免活動，導致「罷韓」團體出現新台幣500萬元財務缺口，籲內政部儘速研議政治獻金法修法。

「光復高雄」罷韓總部於1月29日成立，並啟動第二階段連署及設立多個連署點，受理罷免韓國瑜連署書；罷韓團體23日宣布，罷免二階連署書總量突破51萬份。

周春米今天在臉書發文表示，高雄罷韓第二階段連署已在這個週末衝破50萬份，對於高雄的朋友積極行使公民權，她感到敬佩，但也掛慮目前政治獻金法規範不足，使罷韓團體出現高達500萬元的財務缺口。

周春米指出，依政治獻金法第5條規定，只有政黨、政治團體與擬參選人可以收受政治獻金，並沒有將罷免活動納入規範當中。

周春米表示，Wecare從倡議罷免以來，主要倚靠網路募資計畫來籌措資金，但這樣做除了在募資期後，難以因應後續資金需求再行募款之外，也一再受到反罷免方質疑收受非法政治獻金。

周春米說，民國107年的總統府司法改革國是會議曾做出決議，要求檢討政治獻金法第5條，有關得收受政治獻金主體的規定，擬增列罷免案提議人之領銜人、被罷免人，並配套增訂是類人員之捐贈、收支記載、運用、定期申報等處理機制，但目前仍只停留在「研議」階段。

周春米表示，為使公民得以順利行使罷免權，並使罷免領銜人在政治獻金上的使用，受到法律的保障及監督，她呼籲內政部應儘速研議政治獻金法，有關罷免領銜人收受政治獻金之相關法制。（編輯：蘇龍麒）1090224