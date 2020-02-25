清明節防疫 林俊憲：祖先會諒解台商沒返台

（中央社記者郭建伸台北25日電）武漢肺炎疫情持續升溫，外界擔憂即將到來的清明節、媽祖遶境等宗教活動，恐成防疫漏洞。對此，民進黨立委林俊憲呼籲，台商清明節盡量不要回來，「清明節這次沒有回來，祖先一定會諒解你」。

韓國因為宗教集會導致武漢肺炎群聚感染，外界擔憂媽祖遶境恐成防疫漏洞。立法院院會今天排定處理「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，民進黨立法院黨團先舉行黨團會議，凝聚紓困條例共識，會議前不少立委被詢問宗教活動與防疫問題。

林俊憲受訪說，防疫期間要有不同思考，人群聚集時萬一有病毒在其中，後果恐不堪設想，韓國就是在宗教活動形成群聚感染。

林俊憲也呼籲，台商盡量不要在清明節時回來，因為一旦返台就要依規定居家檢疫14天，也無法掃墓，且恐威脅到自己的家人。

他強調，這次清明節沒有回來，祖先一定會諒解且知道這是特別狀況，台商如果回來，「祖先反而會不高興」；同樣道理，民眾參與宗教活動，也可以多採取心靈禱告就好。

民進黨立委周春米受訪說，大甲媽祖遶境是台灣民間的重要信仰，但是現在是非常時間，很多人討論是否要取消或採線上參與，但若還是要遶境，政府應有相關配套與建議措施。

民進黨立委陳明文說，大甲媽祖遶境有經過新港奉天宮，新港地方鄉親這幾天都向他反映，希望能協調內政部召集大甲鎮瀾宮跟奉天宮一起討論，是否仍要如期舉行。他說，將請請相關部會來協調，可能暫緩這次活動，或是向媽祖擲筊請示，是否要延長一兩個月。（編輯：楊凱翔）1090225