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首頁 / 政治

紓困條例三讀 民進黨：面對非常時期良好典範

最新更新：2020/02/25 15:51

（中央社記者葉素萍台北25日電）民進黨今天說，感謝立法院不分朝野黨派全力支持，以最快速度三讀通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例；此次行政與立法機構謹慎、迅速地面對防疫所需的法律環節，是面對非常時期良好典範。

因應武漢肺炎疫情，立法院會今天三讀通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，規定經費上限為新台幣600億元，而經衛生機關認定須隔離或檢疫者等，得申請「防疫補償」。

民主進步黨發言人顏若芳受訪表示，特別感謝立法院不分朝野黨派全力支持，能以最快速度三讀通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，讓政府在防堵武漢肺炎疫情的工作上，能持續提升防疫量能，減少漏洞產生的可能，並對受到衝擊影響的產業，提供所需的紓困及振興措施，降低損失，協助台灣的產業復甦。

顏若芳也提到，武漢肺炎疫情在全球蔓延，情勢仍為險峻，呼籲大家，防疫人人有責，不能有一絲絲懈怠或心存僥倖，唯有齊心與政府一起做好防疫工作，才可使台灣全體國人免於病毒持續擴散的恐懼。要再次感謝第一線的醫療人員辛苦的付出，相信在各界的努力下，能再次共同挺過難關。

她說，針對特殊防疫情況以法律授權，是為民主法治國家的重要的程序。民進黨中央認為此次行政與立法機構謹慎、迅速地面對防疫所需的法律環節，「是我們面對非常時期良好典範」。（編輯：林興盟）1090225

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