總統：面對疫情威脅 朝野展現台灣民主效率

總統蔡英文25日傍晚火速簽署「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，致詞時感謝朝野政黨合作通過特別條例，展現台灣民主效率，讓防疫與紓困工作得以在更周全的法律基礎上進行。中央社記者裴禛攝 109年2月25日

（中央社記者溫貴香台北25日電）總統蔡英文今天公開簽署「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，並將簽署法案用筆致贈防疫指揮官、衛生福利部長陳時中。總統說，面對疫情的威脅，朝野共同展現出來的是台灣民主效率。

因應武漢肺炎疫情，立法院會下午三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，不到4小時，傍晚在副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、防疫指揮官陳時中、民進黨立法院黨團總召柯建銘與總統府副秘書長李俊俋等人見證下，總統公開簽署紓困振興特別條例。

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」全案三讀後不到4小時，總統蔡英文（中）25日傍晚火速在總統府公開簽署，並經行政院長蘇貞昌（左）、衛福部長陳時中（右）副署，完成條例公布。中央社記者裴禛攝 109年2月25日

總統簽署儀式後、經蘇貞昌副署，總統隨即將簽署這項特別條例的用筆致贈給陳時中，總統府也立即公布這項特別條例，展現超高效率。

總統致詞時，首先感謝朝野政黨的合作，讓「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」在最短的時間內通過。總統強調，面對疫情威脅，朝野共同展現出來的是台灣民主效率。

她並說，法案完成三讀後立即安排簽署，讓防疫與紓困工作在更周全的法律基礎上、更紮實、更穩健地進行，這幾天疫情在亞洲與歐洲快速蔓延，在此關鍵時刻，蘇貞昌所領導的行政院迅速研討法規與預算編列，針對防疫有必要性與迫切性的地方提出特別條例草案。

「謝謝游錫堃，這也是游錫堃就任立法院長後通過的第一個法案」，總統說，在游錫堃折衝協調之下，朝野黨團攜手努力，最後通過這部特別條例，她特別謝謝兩位院長以及朝野黨團表達最大的謝意。

總統說，根據特別條例，未來不論防疫物資及生產設備的徵用、調用或是針對物資囤積、哄抬，違反隔離措施、散播疫情的不實訊息都有清楚規定予處罰。

關於隔離檢疫措施的進行，居家隔離的民眾以及照顧居家隔離者的家屬，總統說，如果收入受到影響都可以申請防疫補助；此外，採取租稅鼓勵方式，獎勵雇主給付薪資給暫時隔離的員工；針對受到疫情衝擊的產業，政府訂定紓困的振興措施，對員工提供必要的協助。

總統表示，從行政院到立法院，從執政黨到在野黨都有一個共同目標，是盡力防堵疫情、超前部署，務必確保國人的健康與安全，也確保產業經濟的穩定。

總統進一步說，接下來新台幣600億特別預算將會送到立院審議，希望朝野可以再度攜手，盡速審議預算，提供防疫最有力後盾。雖然挑戰一波接一波，大家團結在一起，只要政府民間共同努力 台灣一定可以通過考驗。（編輯：林淑媛）1090225

因應武漢肺炎疫情，立法院會25日三讀通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。（中央社製圖）

武漢肺炎紓困條例三讀 總統4小時內火速簽署

總統蔡英文（右4）25日在總統府公開簽署「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，並經行政院長蘇貞昌（左3）和衛福部長陳時中（右3）副署，迅速完成條例公布。副總統陳建仁（左4）、總統府秘書長陳菊（右2）、副秘書長李俊俋（右）、立法院長游錫堃（左2）及民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）出席見證。中央社記者裴禛攝 109年2月25日

（中央社記者溫貴香台北25日電）總統蔡英文今天在總統府公開簽署「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，並經行政院長蘇貞昌和衛生福利部長陳時中副署，完成條例公布，開啟台灣防疫紓困與振興的新里程碑。

因應武漢肺炎疫情，立法院會今天下午1時56分三讀通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，規定經費上限為新台幣600億元，而經衛生機關認定須隔離或檢疫者等，得申請「防疫補償」。

總統在全案三讀不到4小時的傍晚5時30分，就在總統府三樓大禮堂火速簽署「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，這也是2018年6月6日她在總統府公開簽署「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，第2次開放媒體採訪。

有趣的是2018年那次簽署的副署者是行政院長賴清德、衛福部長陳時中；這次副署者是行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中。兩次的衛福部長都是同一個人。與會者包括立法院長游錫堃、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人。（編輯：蘇龍麒）1090225

總統蔡英文（左2）在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」三讀不到4小時的25日傍晚5時30分，就在總統府火速簽署，這也是2018年6月6日她在總統府公開簽署「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」後，第2次開放媒體採訪。左為衛福部長陳時中、右2為行政院長蘇貞昌。中央社記者裴禛攝 109年2月25日