防疫情衝擊戰力 國軍隔離營舍以連為單位

（中央社記者游凱翔台北25日電）為防堵武漢肺炎在軍中擴散，國防部研擬營區內區隔管理措施。國防部長嚴德發今天表示，各單位設置隔離營舍時，應以「連」為基準能量，滿足「一人一間」隔離需求；針對海軍，則規劃隔離碼頭因應需求。

源自中國的武漢肺炎疫情肆虐全球，中國解放軍、韓國軍隊內都出現確診病例，衝擊軍事戰力。

軍事新聞社今天報導，為防範武漢肺炎疫情在軍中擴散，嚴德發連續兩天前往陸、海、空軍部隊及學校單位，並指示官兵「做最壞打算、做最好準備」，嚴密落實防疫措施，務必防堵疫情侵入營區，確維國軍整體戰力。

嚴德發表示，防疫工作首要「從個人做起」，自主健康管理更是防疫基本功，各級幹部務必教育所屬正確防疫觀念。

針對日前提出的隔離營舍規劃，嚴德發指出，「連」通常是部隊最小群聚生活體，各單位設置隔離營舍時，應以「連」為基準能量，滿足「一人一間」隔離需求，浴廁等生活所需，也須納入整體考量。

防疫物資方面，嚴德發說，各軍司令部應主動掌握基層部隊口罩、酒精的消耗與申請需求，秉持後勤「主動撥補服務」精神，給予基層部隊必要支援；物資源頭補充，則由軍醫局負責，以了解部隊需求、滿足安全存量為重點，確保國軍整體防疫物資充足。

此外，由於海軍艦艇艙間為密閉空間，嚴德發也特別登艦了解防疫整備實況，對於艦上落實包括消毒、每日全艦換氣等，並規劃隔離碼頭因應突發狀況，以滴水不漏的措施防疫。

針對近日國軍出國旅遊官兵，嚴德發表示，韓國等因疫情持續升高，而列入第三級旅遊警示的國家，暫不開放官兵前往；另配合國家政策而放棄出國旅遊的官兵，嚴德發則特別致謝並表示嘉勉，感謝他們共體時艱，共同維護國軍戰力與國家安全。（編輯：黃國倫）1090225