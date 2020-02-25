蔡其昌：國民黨兩岸論述比黨主席改選更重要

立法院副院長蔡其昌（圖）25日接受廣播節目「POP大國民」專訪時表示，如果國民黨不調整兩岸論述，「就會落到台灣海峽去」。他認為，「國民黨的兩岸論述會比黨主席的改選來得更重要」。（POP大國民提供）中央社記者范正祥傳真 109年2月25日

（中央社記者范正祥台北25日電）立法院副院長蔡其昌今天接受廣播專訪時表示，如果國民黨不調整兩岸論述，「就會落到台灣海峽去」。他認為，「國民黨的兩岸論述會比黨主席的改選來得更重要」。

廣播節目「POP大國民」專訪蔡其昌，主持人蔡詩萍提問，2020年總統和立委選舉民進黨都大贏，勝選因素很多，但大家也注意到「民進黨朝向中華民國挺進」。

對此，蔡其昌表示，這兩年有個新的名詞叫做「自然獨」，自然獨代表的不是過去那種台灣獨立的概念，而是認同台灣這個島嶼、認同這個島嶼的名字叫台灣、或者認同這個島嶼的國名叫中華民國，「這些對年輕朋友來講是同一組概念」。

蔡其昌指出，自然獨認同在地、中華民國、台灣這種概念，「與過去我們的前輩在搞所謂的台灣獨立是沒有歷史淵源的」，它是斷鏈的、它不是有脈絡性的銜接。

他說，當年輕朋友這種力量起來的時候，它其實不是在藍、綠的架構底下，而是「誰能夠捍衛台灣，誰能夠保護中華民國不被對岸消滅掉，年輕朋友就愛誰。」

蔡其昌指出，2008年是很重要的一年，民進黨已經開始調整，在民進黨的歷史脈絡、歷史文件裡，台灣前途決議文已經給了民進黨現在論述的基礎，順著台灣前途決議文一路下來發展兩岸論述、國家主權論述，一路發展到現在，已經很成熟。

主持人詢問，民進黨在轉的過程中，黨內或民進黨支持者，難道沒有調適的問題。蔡其昌對此表示，他覺得有非常大調適的問題，但是「已經逐年一直下來了」。

蔡其昌指出，回顧過去民進黨經歷幾個過程，首先，「沒有蔡英文之前」，演講者在民進黨支持群眾場合演講，如果不是講台灣話，是會被轟下來。可是到了後來，蔡英文講台灣話雖然不流利，有時用英文，但也可以講，這是第一個轉型。

他說，接下來，對於所謂中華民國的論述，因為年輕一代的支持者開始出來，逐漸逼使民進黨必須向年輕人靠攏的時候，在語言的使用上必須調整轉換；雖然民進黨的老一輩們，他們對於講中華民國會有一點障礙、會有困難，可是對於中生代來講沒有太多障礙，這也跟國民黨過去執政的「愛國教育」有很大的關聯性。

談及民進黨經歷的過程，蔡其昌說，更重要的是兩岸問題，對岸步步進逼，應該把國家顧起來，之後要做什麼也才有機會，否則國家都不見了，還談什麼未來。

蔡其昌指出，「務實守護主權」變成很重要的價值論述，民進黨就是延續這樣的脈絡；所以中華民國這個名稱對現在的民進黨來講已經很自然了，因為在捍衛國家、捍衛主權、保護台灣的架構底下，「中華民國跟台灣看起來就是一組概念」。

他表示，所以蔡總統說不論台灣派或中華民國派，都要站在一起保護台灣、國家。

主持人追問，當民進黨也轉向中華民國台灣，未來台灣內部政治生態會怎麼變。對此，蔡其昌指出，國民黨面臨很大的挑戰。他認為，過去國民黨在九二共識還可以一中各表的階段，國民黨到對岸時是把中華民國丟到一邊，然後回到台灣來的時候就高喊中華民國；但是「習近平把各表拿掉後」，一中就變成一國兩制。

蔡其昌表示，如果國民黨不調整兩岸論述，「就會落到台灣海峽去」，因為一邊習近平已經把九二共識逼到沒有各表，另一邊中華民國民進黨已經接手了，「國民黨就沒有地方可以落地了」。他認為，「所以國民黨主席的改選，與其說黨主席的改選重要，還不如說國民黨的兩岸論述會比黨主席的改選來得更重要」。（編輯：林興盟）1090225