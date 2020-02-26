郝龍斌：國民黨又老又紅的標籤要拿掉

（中央社記者范正祥台北26日電）國民黨如何邁向再造與重生之路，備受關注。國民黨主席候選人郝龍斌今天表示，國民黨不只是「朋友要多、敵人要少」，更重要的是國民黨改革的形象要建立，「我們又老又紅的標籤要拿掉」。

郝龍斌在立法院出席前國民黨立委呂學樟新書發表會，會前接受媒體聯訪時作了以上表示。

談及國民黨主席選舉，與另外一位參選人國民黨立委江啟臣進行競爭，郝龍斌說，黨內選舉，「兄弟登山、各自努力」；選前作民主的競爭，選後一定要團結。

媒體詢問，黃復興黨部是否需要裁撤，成為國民黨主席補選的討論重點之一。對此，郝龍斌說，「黃復興絕對不能裁撤，可是黃復興也要精進」，以他對黃復興黨部的認識和了解，他未來在黃復興黨部組織上的努力，大家一定會認同。

另外，被問到怎麼看無黨籍立委傅崐萁希望恢復國民黨籍？郝龍斌對此表示，他對這事情的立場很清楚，傅崐萁在過去幾次總統大選都是支持國民黨，而且現在已加入國民黨立法院黨團的運作，朋友要多、敵人要少，「我是樂觀其成的」。

他進一步說，按照黨的機制走，黨有民主決策方向和定位，他不擔心任何事情。

郝龍斌強調，不只歡迎認同國民黨理念的同志，「甚至未來藍綠要和解、兩岸要和解，包括其他政黨，都可以放下意識型態爭議，為全民利益共同合作努力。」

他說，國民黨不只是「朋友要多、敵人要少」，更重要的是國民黨改革的形象要建立，「我們又老又紅的標籤要拿掉」。

此外，郝龍斌今天出席呂學樟新書發表會時，推崇呂學樟過去擔任第5、6、7、8屆立委時致力促進政府效能所作貢獻。郝龍斌提及，如果有機會當選國民黨主席，會與大家一起進行國民黨的改革與組織再造，讓國民黨浴火重生。（編輯：紀淑芳）1090226