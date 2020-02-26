立院召委選舉3月2日登場 綠坐8望10

（中央社記者王揚宇、陳俊華、范正祥、郭建伸台北26日電）立法院第10屆各委員會首次召委選舉將於3月2日登場，根據各黨團及無黨籍立委於各委員會的席次，在沒有人投錯票的情形下，民進黨團篤定可拿下8席召委。

此外，民進黨團若在內政、司法及法制委員會與他黨合作，有機會再拿2席。

因召委握有法案排審權，一向是兵家必爭之地，而立法院有8個常設委員會，各設有2席召委，各黨團在各委員會席次依政黨比例分配，無黨籍及少數黨團立委抽籤平均參加各委員會。

第9屆立法院各委員會選舉召委時，民進黨召委席次落在10席至12席，但今年立委選舉後，各黨席次出現消長，民進黨團小減、國民黨團小增，讓這一屆國會的召委選舉出現些許變化。

根據立法院各黨團昨天協調出的委員會名單，民進黨團（含加入運作的無黨籍立委）在各委員會的席次，最少6席、最多9席，國民黨團（含加入運作的無黨籍立委）則是最少4席、最多6席，而各委員會人數在13人至15人間；換言之，在沒有人投錯票的情況下，民進黨團在8個委員會中至少會拿下1席召委。

特別的是，在內政委員會民進黨有9席、國民黨5席、台灣民眾黨1席，假設民進黨想拿下2席召委，並與民眾黨合作，而國民黨推派1人參選，投票結果很有可能這3人票數相同，屆時得由抽籤決定，而在「3抽2」的情況下，民進黨若籤運佳，就有機會2席召委全拿。同理，司法及法制委員會民進黨有8席、國民黨4席、台灣民眾黨1席，民進黨若籤運佳，有機會獲得2席召委。

綜合上述，民進黨團在這次召委選舉席次坐8望10，國民黨團則是坐6望8，藍綠仍有打平的機會。

談到召委選舉，民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱接受中央社記者訪問表示，以民進黨取得席次，各委員會都只能拿下一席召委，若要取得多一席召委，就要跟小黨合作。

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安今天回應中央社記者詢問時表示，立法院新會期各委員會召委選舉，攸關在各委員會的排案權，黨團的目標是努力爭取召委席次的極大化，希望在8個常設委員會中，至少能夠在一半的委員會裡擁有召委席次。

至於召委選舉是否存在與他黨合作的空間，蔣萬安說，國民黨團隨時歡迎他黨合作，在這方面是釋出善意的，希望一起促進立法效能，同時也發揮監督的力量。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶則表示，因為牽涉到黨團想在委員會排定的法案，目前黨團都還沒決定召委選舉態度，屆時黨團會議會再討論。

時代力量在立法院有3席立委，黨團總召邱顯智說，應該沒有要自推召委人選，至於是否會支持他黨召委人選，會在黨團會議中討論，也要等待他黨的召委人選出爐才會知道，而他希望，召委可以兼顧小黨的聲音與需求。（編輯：紀淑芳）1090226