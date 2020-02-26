防堵疫情 李龍騰：最好暫停與中國往來通航3個月

（中央社記者葉素萍台北26日電）對於武漢肺炎防疫，前衛生署副署長李龍騰今天建議，「最好的方式是暫時與中國停止往來通航3個月」，不過，他也說，政府大概有些不方便，免得讓國際引起很多誤會。

民主進步黨中常會今天邀請李龍騰專案報告「前進WHO」。

李龍騰會後接受媒體訪問，對於中央防疫指揮中心是否應該要一級開設，李龍騰說，現在台灣只有零星幾個家庭內聚集傳染，而沒有所謂社區傳染現象，從流行病學角度來說，還沒有需要提升到一級。

李龍騰認為，現在台灣防疫是可圈可點，但未來不知道。過去嚴重急性呼吸道症候群（SARS）還沒來之前，他曾建議應該暫時跟中國停止往來3個月，但後來沒做，所以SARS進來了；台灣記取了17年前的教訓，所以一開始就做好很多的主動檢疫工作，讓國人都很安心，到目前為止維持零星的家庭群聚感染而已。

李龍騰說，但如果讓台商繼續回來，甚至透過第三國回來，這樣傳染給國人的機會就相對增大，再加上，清明節快到了，很多台商回來掃墓，又不能阻擋；此外，這時也有人舉行迎媽祖等大型聚會活動，動輒幾十萬人聚集，可能擴大社區傳播，必須提高警戒需求。

李龍騰認為，最好方式是暫時跟中國停止往來通航3個月，但他也說，政府大概有些不方便，免得讓國際引起很多誤會。

李龍騰指出，應該停辦媽祖遶境活動，他小時候也是「媽祖的乾兒子」，很崇拜媽祖，這時候都會回家鄉遶境，但今年村內就不辦了；他說，如果遶境活動，幾十萬人聚集，一定會造成社區感染。

對於台商返台掃墓，李龍騰說，就像媽祖遶境延後或明年擴大補辦，也可以跟祖先說明，明年再補拜。

另外，媒體報導，前衛生署長楊志良認為，武漢肺炎感染力強、潛伏期長，還能無症狀傳染，是最成功的超級病毒，目前看來可能會有20億人受到感染。

李龍騰認為，如果每個國家都提高警覺防疫，他不相信會感染到20幾億人口；對於全球疫情控制，他是樂觀的，但不要掉以輕心，還是要嚴陣以待。（編輯：黃國倫）1090226